Százezer lányt akarnak iskolába vinni

A világon több tízmillió lány nem jut be az oktatási rendszerbe. Az arab világban az egyetemi tanulás továbbra is a férfiak kiváltsága, de az alap- és középszintű oktatásban is kevesen vesznek részt. Ezen segítene Malala és az Apple.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója és Malala Juszafzai, a legfiatalabb Nobel-Békedíjas együttműködése közel 100.000 hátrányos helyzetű nő oktatását támogatja Afganisztánban, Pakisztánban, Libanonban, Törökországban és Nigériában – írja a The Independent.

Malala már létező alapítványához csatlakozik az Apple, amely a technológiai és oktatási tapasztalatával, erőforrásaival erősíti a nők támogatását szolgáló elképzeléseket. Cook szerint amikor elkezdett beszélgetni Malala Juszafzaival, egyértelművé vált számára, hogy fontos kérdésekben - például hogy az egyenlőség kiharcolásához az oktatáson keresztül vezet az út- ugyanazt gondolják.

A Nobel-díjas aktivista szerint

jelenleg 130 millió lánynak elérhetetlen az oktatási rendszer.

„Az álmom, hogy minden lány minőségi oktatást kapjon, és remélem, hogy az Apple-el való együttműködés révén kibővíthetjük a munkánkat” – mondta és hozzátette, legalább 100.000 lányt akar bevonni a programba. Az alapítványához tartozik az úgynevezett Gulmakai-hálózat, amelyben önkéntesek helyi szinten segítenek bevonni az oktatásba a szegényebb körülmények között élő gyerekeket.

A nemes cél elérését több dolog is nehezíti. Az arab világban az egyetemek továbbra is a férfiak „bástyái”, a magánszektorban pedig szinte lehetetlen, hogy a nők el tudjanak helyezkedni.Malala szerint egyelőre nem is ez a terület a céljuk, egyelőre az alapfokú és a középfokú oktatásra fókuszálnak, itt komoly hiányosságok vannak. Ezért fontos, hogy az ösztöndíjak a felsőoktatást megelőző időszakban is megjelenjenek – tette hozzá.

Tanulás és pozitív példa

„Az általunk támogatott helyi szószólók, a Gulmakai-hálózat nevelői többek között Nigériában kampányolnak annak érdekében, hogy a kormány a kilenc évig tartó oktatás helyett minden gyermek számára kötelezővé tegye, hogy 12 évig járjon iskolába” – mondta Malala.

Cook szerint a fejlett országokban is van nemi diszkrimináció, ami a munkahelyeken a bérezésben nyilvánul meg, vagy pedig az elhelyezkedés lehetőségét érinti. Hozzátette: az Apple például a programozás elsajátításában segít már iskoláskorban, így később a lányok akár az informatika területén is könnyebben tudnak majd munkát vállalni.

