A Boeing 737-es a 11-es jelű futópályára észak-nyugati irányból végrehajtott leszállást követően elhagyta a futópályát és a Fekete-tengertől néhány méterre állt meg. Az utasokat vészcsúszdák segítségével menekítették ki a repülőgépből. Hárman könnyebben megsérültek.
Íme a fotók a kiemelésről, alatta pedig a domboldalra lebukott gépről készült felvételek.
Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Uçaktaki 162 yolcu,2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken olayda can kaybı olmadı.Uçağın pistten çıktığı alan ise drone ile görüntülendi pic.twitter.com/CbnA0u1hYj— Haberler (@Haberler) 2018. január 14.
Geçmiş olsun #TABZON :(— Çılgınlar (@cilginlar1980) 2018. január 14.
Pegasus hava yolu şirketine ait Ankara-Trabzon uçağı apron sonunda pisten çıktı.
Tüm yolculara geçmiş olsun,
Allah(c.c) korudu... pic.twitter.com/GbLt3R0tqZ
Ankara-Trabzon uçuşu sonrası Trabzon Havalimanı'na inerken pistten çıkan Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing 737 uçağının içinde çekilen görüntüler ortaya çıktı pic.twitter.com/3oIPJHSkyk— nnews22_kurdi (@newss_kurdish) 2018. január 14.