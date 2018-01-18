Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Uçaktaki 162 yolcu,2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken olayda can kaybı olmadı.Uçağın pistten çıktığı alan ise drone ile görüntülendi pic.twitter.com/CbnA0u1hYj