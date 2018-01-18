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Kiemelték a tengertől méterekre megállt utasszállító repülőgépet - fotók

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Balesetet szenvedett és kis híján a tengerbe zuhant a Pegasus Airlines török légitársaság Ankara és Trabzon közötti belföldi járata a trabzoni repülőtéren.

A Boeing 737-es a 11-es jelű futópályára észak-nyugati irányból végrehajtott leszállást követően elhagyta a futópályát és a Fekete-tengertől néhány méterre állt meg. Az utasokat vészcsúszdák segítségével menekítették ki a repülőgépből. Hárman könnyebben megsérültek.

Íme a fotók a kiemelésről, alatta pedig a domboldalra lebukott gépről készült felvételek.