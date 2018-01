A Közel-Kelet stabilizálása az összes világpolitikai tényező érdeke, ezért, várhatóan, komoly lépések fognak történni a megoldás irányába - fejtette ki az InfoRádió Aréna című műsorában Rostoványi Zsolt Közel-Kelet-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Mint mondta: az egyre égetőbb problémákat egyre többen ismerik fel.

A szakértő arról is beszélt, hogy Kína is egyre meghatározóbb szerepet játszik a Közel-Keleten, hiszen nagyon komoly gazdasági érdekeltsége van a térségben, Líbiától kezdve számos országban jelen van. Ezért arra lehet számítani, hogy az Egyesült Államok és Oroszország mellett az Európai Unió és Kína is lépéseket tesz a stabilizálás és modernizáció érdekében.

Mindez összefogáshoz is vezethet a gazdasági hatalmak között, de számukra az egyedi gazdasági érdekeik is azt diktálják, hogy jelen legyenek a Közel-Keleten. Rostoványi Zsolt hangsúlyozta:

senkinek sem érdeke egy olyan régió a világban, ami állandó biztonsági kockázatot jelent.

Az Európai Unió nagyon közel van a térséghez, ezért az EU számára is fontos a rendezés, több szempontból, de leginkább a menekültválság miatt. A menekültek az EU számára jelentik a legnagyobb kihívást: sok ember kényszerül elhagyni lakóhelyét, akár valamilyen háborús helyzet miatt, akár megélhetési okokból, akár ökológiai okok miatt.

A fenti okokból mindenkinek az az érdeke, hogy a Közel-Kelet problémáit kezeljék - mondta a szakértő.

