Milliárdokba fog kerülni a Puskás-stadion üzemeltetése - lapszemle

A Magyar Nemzet azt írja, hogy milliárdokba fog kerülni a Puskás-stadion üzemeltetése. A lap emlékeztet arra, hogy a két legújabb - a már átadott szombathelyi, illetve a rövidesen átadandó diósgyőri - stadionnak épp a horribilis fenntartási költségek miatt nincs üzemeltetője. Ennek ellenére 2020-ig 34 új vagy felújított stadionban pattoghat a labda és ez összesen 342 milliárd forintba kerül - olvasható a Magyar Nemzetben.

A Magyar Idők szerint a vállalatok trükköznek annak érdekében, hogy ne kelljen kifizetniük az idén is jelentősen megemelt bérminimumot. Egyre jellemzőbb a munkakörök átalakítása oly módon, hogy ahhoz már ne kelljen szaktudás, továbbra is elterjedt a zsebbe fizetett jövedelem, de a bónuszok rendszerével is nehéz helyzetbe hozhatják az alkalmazottakat.

A Népszavában az olvasható, hogy az adóhatóság által elkészített elektronikus személyi jövedelemadó-bevallások bevezetésével egy év alatt egymilliárd forinttal csökkent az adófelajánlások összege és félmillióival az adakozók száma. Tavaly egyébként ismét a Heim Pál Gyermekkórház kapta a legtöbb pénzt az adófizetőktől.

A Világgazdaság szerint különös lízingcég bukkant fel Magyarországon. Az állítólag repülőgépeket finanszírozó W & W Capital Investment székhelyét egy könyvelőcég bérli, ingyenes felületen lévő honlapján fotóadatbázisból származó ügyfelek dicsérték a szolgáltatást, jegybanki engedélye pedig nincs, miközben húsz százalék önerővel ígér pénzt.

