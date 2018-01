Kifehéredtek az algériai Ain El Safra dűnéi. A látvány megkapó, ha nem is példátlan, az utóbbi években többször is esett hó a sivatagban. Tavaly például méteres hó esett a Szaharában - az volt az eddigi rekord. Most csak néhány centi borította be a homokdombokat.

