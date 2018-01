Szaúd-Arábiában havazott

A közösségi médiában megosztott felvételek szerint vékonyka hóréteg takarta a sivatagi országban a Tabúk városához közeli hegyet és az utakat.

A 2500 méteres hegyen a hőmérséklet télen fagypont alá is süllyedhet és olyankor néha havazni is szokott, a hó azonban gyorsan el is olvad.

Szaúd-Arábiában ritka jelenség a hó, az ország nagy részére ugyanis a szélsőségesen meleg, száraz időjárás jellemző. A magasabban fekvő területeken egy évtizedben általában egyszer-kétszer fordul elő fagyos idő és havazás.

