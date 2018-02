A kormány eredetileg tavaly december végére ígérte az új jogszabály megalkotását, de a törvény nem készült el, mert heves szakmai viták alakultak ki a kormányzat berkein belül az új adóról.

A gazdasági minisztériumban a belső nézeteltérések személycserékhez is vezettek, távozott a posztjáról a tárca azon osztályának a vezetője, amely az áramadótörvény előkészítését végezte. Munkacsoportot is létrehoztak, de a törvény tervezetkészítése továbbra is lassan halad – írta a lap.

Az új adóval kapcsolatos alapvető kérdésekről sem született döntés, így nincs tisztázva, hogy mikortól, és mekkora jövedéki adót vetnének ki az elektromos energiára, és hogyan zajlana az új teher beszedése.

Azt sem tudni, hogy minden, elektromos autóba töltött villamos energiára kiveti-e a kormány a jövedéki adót, vagy csak a töltőállomásokon eladottra.

A korábbi törvénytervezetekben még az szerepelt, hogy amint áthalad az áram az elektromos töltőponton, jogi értelemben villamosenergia-termékből üzemanyagtermékké változik, vagyis akkor is kiróná az extra sarcot a kormány, ha az áramot otthon töltené a tulajdonos az autójába. Később azonban olyan nyilatkozatok hangzottak el a kormányzati oldalról, hogy csak a kereskedelmi töltőállomások által eladott áramra tennék rá a többletadót.

