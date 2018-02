Az adóhivatal nem árul hamis portékát

Egyetlen termékre sem lehet licitálni az adóhivatal elektronikus árverési felületén a NAV, szellemi tulajdonjog megállapítására szakosodott munkatársainak eredetiséget igazoló, végleges véleménye nélkül. A sajtóhírekben szereplő karóráról a NAV szakértői megállapították, hogy hamis, ezért a március 5-én kezdődő licitálásról szóló hirdetményt ma törölték.

A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól senkihez sem kerülhet hamis termék, ezt egy több lépcsős – belső eljárási rend szerint meghatározott – szakértői szűrőrendszer biztosítja. Még mielőtt az elektronikus árverési felületre felkerülne a vagyontárgy, az árverést bonyolító igazgatóság megkeresi a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának Szellemi Tulajdonjog Védelmi Osztályát. A hivatal szakemberei eredetiségvizsgálatot végeznek.

Az árverési felületre csak a NAV szakértőinek előzetes véleménye alapján kerülhet fel a vagyontárgy, ám ilyenkor az árverés még csak úgynevezett „futó” szakaszban van, ami azt jelenti, hogy az érdeklődők a vagyontárgy, hirdetményben szereplő adatait megtekinthetik, valamint eldönthetik, hogy licitálnak-e.

A márkavédelem alá eső vagyontárgy csak a NAV szakértőinek végleges véleménye alapján kerülhet át az árverési eljárás második, úgynevezett meghirdetett, licitálási szakaszába.

A NAV, szellemi tulajdonjog vizsgálatára szakosodott munkatársainak eredetiséget igazoló, végleges véleménye szerint a sajtóhírekben szereplő karóra hamis, ezért bő egy hónappal a licitálás megkezdése előtt, február 1-jén, az illetékes igazgatóság levette azt az árverési felületről. Tekintettel a márkavédelmi és a szerzői jogi szabályokra, a hamis karórát az adóhivatal megsemmisíti.

Azt pedig, hogy a sajtóhírekben szereplő karóra esetében az árverési felületre történő kihelyezés az eljárási rendnek megfelelően történt-e, jelenleg vizsgálja a hivatal.

Az elmúlt két évben a NAV végrehajtási eljárása is megújult, ügyfélcentrikussá vált. Az adósokat időben és előzetesen figyelmezteti a tartozásra, és a tartozás – akár fizetési könnyítéssel történő – rendezésre is felhívja a figyelmet. Ám a végrehajtási eljárás során nemcsak az adósokat, hanem az árverés során ingóvagyontárgyat szerzőket is védi. Már biztosítja azt is, hogy senkihez nem kerülhet hamis termék, ezért érdemes a NAV árverési felületét használni.

