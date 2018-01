Komoly gondok a magyarországi kistelepüléseken

A szövetkezeti vezérnek igaza van, nagy a baj a kistelepülések élelmiszerboltjaiban - olvasható a blokkk.com blogon. Egyik nyilatkozatában megemlítette, hogy 30-40 olyan vidéki Coop üzletük van, amelyek már hónapok óta rövidített nyitvatartási idővel működnek, vagyis például hétfőnként zárva tartanak, mert így hatékonyabban tudják kigazdálkodni a működési költségeket.

A falusi kisboltok sanyarú helyzetét támasztják alá az átfogó statisztikai adatok is. A kétezer főnél kisebb lélekszámú településeken 2017 derekán 12 ezer bolt volt, zöme élelmiszerüzlet. Egy évtizeddel ezelőtt ez az üzletszám még 15 ezer volt. A kétezer főnél kisebb boltos települések száma 2.198 volt a legutóbbi statisztikai méréskor, tíz évvel korábban 2.289.

Hétfőnként már nem nyit ki a boltok egy része, ez igaz. De az is, hogy más hétköznap sem. Vigyázat, ez valóban csak a kisboltoknak egy kisebb körében figyelhető meg (a Trademagazin toplistája szerint a Coop láncnak 2.800 boltja van, és további 2.500-at lát el áruval). Ráadásul hozzátartozik a képhez, hogy jócskán vannak falusi coop boltok, amelyek ha ki is nyitnak, rövid idő után - néhány óra múltán - be is zárnak. De mindez nem olyan fergeteges újdonság a coopos boltok körében, sok-sok évvel ezelőtt is működtek így áfészboltok a legkisebb falvakban.

A nyitva-zárvatartás csiki-csukija régi örökség

A falusi ember életmódja, munkavégzésének körülményei ugyanis más ritmust követelnek, de nem csak tőle, hanem a boltosától is, már régebb ideje. A hajdanán csak áfészboltnak nevezett falusi üzletek egy része bizony jó néhány évvel ezelőtt is bezárt napközben, hiszen a kistelepülés lakói ekkor dolgoztak, így lehetetlen lett volna közben bevásárolniuk és idegenek sem tévedtek olyan nagy számban a falusi kisboltba (a nyugdíjasok persze mehetnek délben is vásárolni, de máskor is ráérősebbek, így nekik nem okoz gondot az alkalmazkodás, főleg, ha dolgozós éveikben meg is szokták a reggeli és délutáni vásárlási ritmust).

Az áfészes bolthálózat múltból fakadó örökségének egyik ága, hogy a régi, sok évtizeddel korábbi üzletekre épültek faluhelyen. Nem is olyan aprócska ezeknek a boltoknak némelyike, abban a településkörnyezetben mérve, ahol ügyködik. Ráadásul alkalmazottak dolgoznak benne (ha még megvannak), nem vállalkozók, mindez pedig egyfajta merevségét okozza a rendszernek. Jó néhány áfészboltban már sok évvel ezelőtt megszüntették a saját tevékenységet és bérbe adták vállalkozónak.

Nyilván nem fér hozzá kétség, hogy 2017 és 2018 a korábbiaknál sokkal zaklatottabb időszak a boltos világban is, a minimálbérek emelése és a munkaerőhiány miatt, aminek bérköltsége tetemes. Így emiatt is megszaporodtak a lehúzott redőnyök a kisebb falvakban.

És még ez is: azért az áfész mellett megjelent sok helyen a helyi versenytárs kisvállalkozó, ahol a tulajdonos, a segítő családtag beállhatott a pult mögé. A pult pedig nem elhanyagolható költségtényező: az áfészek a 180 ezer forintos szakmai bérminimumra panaszkodnak, ami a szakképzettséghez kötött legkisebb bér. Az élelmiszerbolti eladónak ezt kötelező megadni, mivel élelmiszert csak szakképzett eladó szolgálhat ki a pult mögül. Az árufeltöltőnek, vagy csak a pénztárosi munkát végzőnek, vagy éppen a kizárólag zöldség-gyümölcs eladónak a kötelezője havi 138 ezer forint. Azért ez különbség. És az is, hogy ha az áfész bolttól néhány méterre tevékenykedő vállalkozó maga áll a pult mögé, a járulékokat ugyan neki is be kell fizetnie a minimálbérek után, de jövedelmet már felvehet kevesebbet is.

Az alkalmazottakkal dolgozó áfészek számára a magas bérterhek elől az

egyik menekülési útvonal a nyitvatartási idő kurtítása, már ahol ez lehetséges még, ami a gyakorlatban részmunkaidős foglalkoztatást is jelent.

Önmagában ez nem furfangosság, hiszen a diszkontok, de más kereskedők is sok részmunkaidőst alkalmaznak, persze ez a puszta összehasonlítás az eltérő sajátosságok miatt azért óvatosságra int. Nem mindegy, hogy a jobb munkaszervezés miatt, vagy a piac kényszere nyomán kell az alkalmazottat rövidebb ideig foglalkoztatni. A diszkont a részmunkaidőseivel együtt reggeltől-estig nyitva, a kényszerpályán lavírozó falusi kisbolt pedig már ki sem tud nyitni minden nap, sőt, amikor felhúzza a redőnyt, sokszor rövid időn belül húzhatja is le.

Kedden, vagy éppen szerdán sem nyitnak ki, napközben pedig bezárnak

Megkíséreltük végigmustrálni a coopos boltok nyitvatartási szokásait, a kis falvakra összpontosítva. Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a boltjaik többsége a szokásos rendnek megfelelően várja a vásárlókat, tehát hétköznap reggeltől estig nyitva van. De hát nem mindegyik, és azért harminc-negyvennél több van zárva hétköznap.

A Coop csoport honlapján ugyan van országos boltlistás üzletkereső, csak éppen a nyitvatartást nem találni meg rajta (hát pedig mi másért is keresgélne itt a vásárló elsők között, az akciók mellett). Maradt a keresgélés mezeje az áfészek, vagy a coop-csoportok saját honlapjain.

A nyitvatartást nézve a legbőbeszédűbb az Észak-Kelet Pro Coop volt (egyik régiós nagykereskedelmi központja a Coop láncnak). Szépen, rendezetten sorol fel 58 oldalon oldalanként 9 boltot, nyitvatartással együtt. Végignéztük. Némi üröm az örömben, hogy a naptári napokat angol nyelven tüntették fel (hát hogy rosszul kattintottunk-e, vagy nem, nem tudjuk, de mindenesetre talányos megoldás, és bizonyára nem panaszkodott eddig senki emiatt).

Természetesen más coopos honlapokat is megnéztünk, de hát a nyitvatartásról nem mindenki árulkodott. Persze, azért találtunk másokat is, ahol lehetett alaposabban tájékozódni.

Egy biztos: tarka-barka a legkisebb településeken a kisboltok nyitvatartása. A hét végén kezdve, akadnak szép számmal, akik vasárnap is kinyitnak már korán reggel, 6-7 óra tájékán, de 10-11 órakor be is zárnak. Nagyon is jellemző a 11-12 óra körüli redőnylehúzás hétköznap, majd ezt követően 14-15 óra tájban az újbóli nyitás. De találtunk Hajdúnánás környékén olyan boltot is, ahol kizárólag 14-16 óra között lehet vásárolni, legalábbis a webes tájékoztatás szerint.

Az üdítő élmények közé tartozott például a Mecsek Füszért honlapja, ahol települések szerint lehet listázni a boltokat és bizony egy kis óraszerű jelre kattintva fel is bukkan a bolt nyitvatartása. Ennek a megoldásnak a buktatóit azonban nyilván sejtették a honlap készítői is, mivel oda is biggyesztettek egy kis figyelmeztető feliratot ("A nyitvatartás megtekintéséhez vigye az egeret az óra ikon fölé!"). Ettől kezdve viszont némi földrajztudás is szükséges a kereséshez, mivel mindegyik településre rá lehet kérdezni az országban, van-e ott boltjuk, ami azért már nem olyan könnyed megoldás.

Tettünk azért kósza kísérletet itt is a mustrálgatásban. Például Véménden a bolt kinyit minden hétköznap hat órakor, de hétfőn 11 órakor, a többi napon 15 órakor bezár. Ebből annyi következtetés azért levonható, hogy a hétfő egy érzékeny nap a boltos nyitvatartásban itt is, egy kisebb településen, és túl sokáig nem érdemes húzni a nyitvatartást délután.

Keszűn is például 6-tól 16 óráig van nyitva a bolt. Somogyaracson van nyári-téli nyitvatartás is, bár túlzottan nagy eltérés a kettő között nincs. De az érdekesebb sokkal, hogy a pénz, a vásárlóerő hullámzása mennyit számít, mivel az egyébként csak reggel, délelőtt nyitva tartó bolt a hónap első hetében hétköznap délutánonként 15-16 óra között is kinyit (ugyebár a hó eleji fizetéseket követően azért nagyobb a költekezési kedv itt is). Kivéve kedden, mert ezen a napon az év bármely szakában csak 6-tól 8,30-ig tart nyitva.

Halastón a Körmendi Áfész kisboltja kizárólag a reggeli órákban tart nyitva, 6-tól 8,45-ig, vagy 9.45-ig. A drávatamási Coop Mini hétfőnként mindössze másfél órát tart nyitva, 6-tól 7 óra 30 percig. Csütörtökön ugyancsak.

