Sztrájkolnak a Bosch dolgozói – gazdasági lapszemle

Sztrájkolnak a Bosch-dolgozók – írja a Magyar Nemzet. A Portfolionak az Uniqa biztosító vezérigazgatója a blockchain alapú megoldásokról beszélt. A Világgazdaság szerint idén is növekedést várnak az áruházak a sörértékesítésben.

A Magyar Nemzetből megtudhatják, a hatvani Bosch-gyárban dolgozók egy része kétórás figyelmeztető sztrájkot szervezett ma délelőttre a Hatvani Autóelektronikai Dolgozók Független Szakszervezete felhívására. A Robert Bosch Elektronika Kft. 6000 dolgozójából mintegy 1300 főt képviselő szakszervezet az elmúlt hetekben hosszas egyeztetéseket folytatott a cégvezetéssel az idei béremelésről, ám hiába.

A Portfoliónak nyilatkozott az Uniqa Biztosító vezérigazgatója, aki azt mondta: 2-5 év múlva a magyar biztosítóknál is megjelenhetnek a blockchain alapú megoldások, hosszú távon pedig a biztosítási piac központosított modelljét is eltörölheti a blockchain. Kurtisz Krisztián szerint a mesterséges intelligencia előretörése már most látható, az automatizáció azonban nem mindig kifizetődő.

A Világgazdaság szerint a tavalyi 140 milliárd forintot megközelítő sörértékesítéshez képest is 5-7 százalékos növekedést várnak az idén az áruházláncok. A magyar sörök továbbra is túlsúlyban vannak az importtermékekhez képest, a csomagolást tekintve pedig ötből négyszer a dobozos változat kerül a kosárba.

