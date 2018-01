Tízmilliárdokat spórolhat az egyedi rendszer

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke az InfoRádiónak elárulta, hogy gyorsították és egyszerűsítették a kifizetéseket,

azaz 254 milliárd forintnyi előleget tudtak tavaly kifizetni a gazdáknak, ez az összeg egy évvel korábban még 122 milliárd volt.

Az elnök szerint a tavalyi év fontos volt számukra a kamara tisztújítás szempontjából is. A tavaly novemberi agrárkamarai választásról szólva emlékeztetett, hogy a voksoláson közel 50 ezer kamarai tag élt szavazati jogával, mintegy négyszer annyian, mint 2013-ban.

Elárulta azt is, hogy a tavalyi év fontos feladata volt az egyszerűsített foglalkoztatás érdekében elfogadott jogszabály módosítása is, továbbá azt is kiemelte: most már az elinduló új beruházásokra is kell összpontosítaniuk.

Győrffy Balázs azt is elmondta, hogy május elsején kezdi meg működését az országos jégkár-elhárítási rendszer, a Jéger, ami által

Magyarország lesz az első ország az Európai Unióban, amely képes lesz az egész területét ilyen formában megvédeni.

Győrffy hozzátette, a rendszer kialakításához a vidékfejlesztési programban nyertek el támogatást, s néhány napon belül elkezdődik a hálózati kollégák beléptetése, a talajgenerátorok kezelőinek a kiképzése, a kalodák már gyártás alatt állnak.

A rendszer lényege, hogy az előre jelzett jégesők közeledtekor acetonos ezüstjodidot párologtatnak a levegőbe, ami bekerül a felhőkbe, és megakadályozza, hogy nagyobb méretű jégkristályok alakuljanak ki.

Hozzátette, ezzel a rendszerrel minden évben 50 milliárdnyi károkozást tudnak megelőzni, amely nemcsak a gazdáknak, hanem az autó-, vagy a háztulajdonosoknak is nagy segítség lesz.

Az agrárkamara számításai szerint a rendszernek köszönhetően a kárarány az egy százalékot sem éri majd el évente, míg korábban négy-négy és fél százalékos volt átlagosan.

