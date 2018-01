Jó ideig járhatatlan lesz az M0-s nyugati szakasza

Az M0-s körgyűrűből valamivel több mint 30 kilométer hiányzik ahhoz, hogy teljes legyen a kör. Nem véletlenül hagyták a végére a nyugati szakaszt, mert nehéz terepviszonyok között, a budai hegyeken át húzódik majd a gyorsforgalmi. Több alagutat és viaduktot kell építeni, ami alaposan megdrágítja a beruházást.

Legutóbb ősszel a Miniszterelnökséget vezető Lázár János az egyik Kormányinfón arról beszélt, hogy még 2017-ben le akarják zárni a vitákat a nyugati szektor nyomvonaláról. Ezután kiválaszthatják a kivitelezőt, és az építkezés 2022-ben be is fejeződhetne. Meg is hirdették ősszel az eljárást a 10-es főút és az M1-es autópálya közötti rész megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére.

Az Index kíváncsi volt, hol tart az ügy, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. válaszból kiderült, hogy ez az eljárás eredménytelenül zárult, újat kell kiírni, ami várhatóan 2018 első negyedévében fog megjelenni.

A 11-es és a 10-es főutat összekötő résznek (északi szektor) van környezetvédelmi engedélye, és elkészültek az engedélyezési tervek is, az építési engedély megszerzése folyamatban van. Az M0-s nyugati szektorának még nincs elfogadott végleges nyomvonala, ezért még az érintett önkormányzatokkal sem egyeztettek róla.

Arra a kérdésre, hogy tartható-e a 2022-es határidő, a NIF azt válaszolta, hogy egy kormányhatározat szerint az előkészítési munkákat 2020-ban be kell fejezni, „a további feladatok előrehaladása, ütemezése stratégiai döntések, NFM általi elrendelés és források rendelkezésre állásának függvénye”.

