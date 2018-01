Óvatosan kattintson rá a Facebook hangzatos reklámjaira

Kis körültekintéssel sok bosszúságtól megkímélhetik magukat azok, akik webáruházban vásárolnak – mondta az InfoRádiónak Mátyás Petra, a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület szakértője.

Az egyesület szakértője szerint a következőkre kell figyelni:

fel legyen tüntetve a vállalkozásnak a neve, címe, székhelye, e-mail címe, telefonszáma és ügyfélszolgálatának az elérhetősége az oldalon.

Tájékoztatást kell nyújtania arról, hogy az internetes vásárlás esetén 14 napig a vevő indokolás nélkül elállhat a termék megvásárlásától.

Fel kell tüntetni, hogy vitarendezés, panasz esetén hova fordulhat a vásárló.

Illetve az általános szerződési feltételeket is elérhetővé kell tennie a szolgáltatónak.

Vásárlás előtt ez utóbbit is érdemes átfutni, mert itt találhatók a fizetéssel kapcsolatos információk is - mondta Mátyás Petra, hozzátéve, hogy még mindig az utánvét az egyik legbiztonságosabb módja az online fizetésnek.

A közösségi médiában nagyon sűrűn lehet találkozni különböző hangzatos akciós hirdetésekkel is, amikre rákattintva átirányítják a látogatót addig talán ismeretlen, nem túl biztonságos oldalakra. Ilyen esetekben is érdemes végigvenni a fenti pontokat, hogy kiderüljön, megbízható oldalon van-e a látogató. Emellett látogassanak el a hivatalos békéltető testületek oldalaira, ahol megtalálhatók az általuk közzétett nyilvános feketelisták. Segítség lehet továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogsértő webáruházak adatbázisa is.

