Hatalmas összeget tartalékol a kormány, adócsökkentés lehet belőle

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tavaly év végén frissítette makrogazdasági előrejelzéseit. Az mfor.hu rábukkant, hogy a kormány egy igen jelentősnek mondható adócsökkentésre készül - 2020-tól. A kormányzati tervekben évek óta szerepel egy olyan adócsökkentési és fejlesztési alap felállítása, amelyből finanszírozni lehet a közterhek mérséklését, valamint fejlesztési projekteket. Ezt a rendkívüli helyzetekben szükséges kiadásokra megalkotott Országvédelmi Alapba beépítve gondolták létrehozni. Végül csak 2020-ban jelennek meg ezek a megcímkézett források a költségvetésben - derül ki a friss jelentésből.

Eredetileg gyorsabb ütemű feltöltéssel számolt a nemzetgazdasági tárca, a 2015-ös büdzsében még úgy kalkuláltak, hogy 30 milliárd forintról indulva 2019-re 350 milliárd forintosra hízhat az alap. A 2017-es büdzsé alapján 2019-ben még csak 60 milliárd forint lenne az alapban, de még 2021-ben is csak 360 milliárd forint állna rendelkezésre. A legfrissebb, alig pár hetes jelentés szerint azonban 2021-ben már 710 milliárd forintot lehetne ebből az alapból adócsökkentésre és fejlesztésekre költeni.

Országvédelmi/adócsökkentési és fejlesztési alap kerete a következő években.

2018: 60 milliárd forint

2019: 60 milliárd forint

2020: 440 milliárd forint

2021: 710 milliárd forint

A feltöltés forrásáról nem osztott meg információt a kormány, de feltételezhető, hogy a gazdasági növekedésből származó többletbevételek átcsatornázására készülnek. Az NGM várakozása szerint az előttünk álló években dinamikusan emelkednek például a forgalmi adóból származó bevételek, amelyekből fedezni lehetne az alap költését.

Mivel az Orbán-kormány a fogyasztási adókra helyezi a hangsúlyt a közteherviselésben, vélhetően a munkához kapcsolódó elvonások mérséklése jöhet szóba a következő évtized elején. Adja magát az szja, hiszen ennek csökkentése jó ideje napirenden van. Jelenleg 15 százalék az adómérték, de a 9 százalékos kulcs eléréshez pedig nem sokkal nagyobb bevételről kellene lemondania a költségvetésnek, mint amennyit 2021-re beterveztek az adócsökkentési alapba.

Más elvonások kurtítása is szóba jöhet. A munkaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó két év alatt 27 százalékról 19,5 százalékra csökkent, és a következő négy évben további évi 2-2 százalékpontos vágásokra kerül sor, amennyiben teljesül a reálbérek emelkedésére vonatkozó feltétel.

Érdemes lehet még megvizsgálni a munkavállalók által fizetett járulékokat is. Ők most 18,5 százalékot fizetnek, és a szakszervezetek, érdekképviseletek szerint itt is eljött az ideje a tehercsökkentésnek.

Nem csak erre mehet el a 710 milliárd forint, hanem fejlesztésekre is juthat. Tekintettel arra, hogy az uniós támogatások, beruházásra költhető pénzek várhatóan apadni fognak az új, 2021-től induló európai uniós költségvetési ciklusban, az is elképzelhető, hogy a kormány igyekszik "bespájzolni" a nehezebb időkre.

