Hullámzás az inflációs adatokban

Az üzemanyagárak alakulása okozott némi hullámzást a havi inflációs adatokban. A maginflációra pedig a tejárak miatt fokozatos emelkedés volt jellemző.

Kitért arra is, hogy a csirkehús árát az év eleji áfacsökkentés befolyásolta, a tejárakat pedig a kínálat Európában tapasztalt általános visszaesése, amely a termelői és fogyasztói árakban is megjelent. A tojás drágulása is nemzetközi jelenség volt a múlt év végén.

