Eltiltott az MNB egy pénzügyi céget

A jegybank a társasággal szemben piacfelügyeleti eljárást folytat és büntetőfeljelentést is tett. Az eddig beszerzett bizonyítékok alapján az MNB feltételezi, hogy a Kft. a vizsgált időszakban kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett gyűjtött be pénzt magyar ügyfelektől. Ugyanakkor pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére nem rendelkezett és nem is rendelkezik engedéllyel.

Kapcsolódó hanganyagok H-X-0946h GAZ CD Insurance Kft eltiltás KÖZL 180115 A Meghallgatom

