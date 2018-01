A piac kínálja az újabb rezsicsökkentést

A jelenlegi energiabeszerzési árak lehetővé tennék a lakossági áram-, földgáz- és távhőárak mérséklését - írja szakértőkre hivatkozva a Magyar Nemzet.

2013 végén a földgáz jegyzési ára az európai piacokon megawattóránként 26 euró volt, mostanra 19 euró körüli szintre állt be - mondta a lapnak Pletser Tamás. Az Erste Bank energiaipari elemzője hozzátette: Magyarország ráadásul a lakossági gázfogyasztásnak mintegy 70-80 százalékát orosz forrásból szerzi be, amelynek a jelenlegi ára 15 euró körül mozog, de eltérően a szabadpiacoktól, amelyeken különvált az olaj - éppen gyorsan növekvő - árának és a földgázénak a mozgása, az orosz forrásból származó gáz árát bizonyos olajtípusok ármozgása alapján határozzák meg.

A földgázárak most akár 10-20 százalékkal lefaraghatók lennének

a szakértő szerint.

Hasonló a helyzet a villamos energiával is. Az áram ára az azonnali piacokon 3 évvel ezelőtt 48 euró volt megawattóránként, most pedig 41 euró közelében mozog, így ennél az energiatípusnál is lehetséges lenne

az 5-10 százalékos tarifalefaragás

- írja a lap.

A távhő esetében hasonló a helyzet a gázárakéhoz, miután a hőerőművek nagy része földgázzal működik - mutattak rá szakértők. Szerintük 10-20 százalékkal itt is visszanyeshetők lennének az árak.

