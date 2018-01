Drasztikus átalakulás a Facebookon: a komment lesz az új lájk

Jelentős átalakításokat jelentett be a Mark Zuckerberg, a Facebook tulajdonosa – írja az Index a The New York Times cikke alapján. A közösségi oldal a jövőben az aktív tartalmakra helyezi majd a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy

nagyobb teret kapnak a vitaindító kommentek, az olvasmányos bejegyzések, az élő kapcsolatot jelentő videók és minden olyan tartalom, amely körül beszélgetések, párbeszédek alakulnak ki.

Ebből az következik, hogy háttérbe szorulnak azok a posztok, amelyeket mindenki csak lájkol, és továbbgörget. Zuckerberg szerint az elemzéseik azt mutatták, hogy az emberek akkor hajlandók még több időt az oldalon tölteni, ha közben minőségi kapcsolatba kerülnek hasonlóan gondolkodó emberekkel.

Drámaian csökkenhet azoknak az oldalaknak az elérése, amelyek eddig Coelho-idézetekkel hizlalt Facebook-oldalon keresztül tartották a kapcsolatot a közönségükkel, és akár a végét is jelentheti rengeteg olyan vállalkozásnak, amely kizárólag erre az elérésre építette fel az üzletét.

A tavalyi év végén az álhírek terjesztése kiemelt téma lett a Facebookon is. Mark Zuckerberg az amerikai elnökválasztást követő orosz befolyásolási kísérletetek nyomán azt mondta,

a közösségi oldal meg fogja állítani a kattintásvadász dezinformációk terjesztését.

