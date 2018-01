Rossz hír a 45 évnél idősebbeknek

A 45 évnél idősebb álláskeresők arról számolnak be, hogy sorra utasítják el őket, és a sokadik állásinterjú után sem kapnak munkát.

A 45 év feletti, felsőfokú végzettségű, nyelveket beszélő, aktív álláskeresők fele már több mint 25 helyen próbálkozott, több mint negyede pedig 50 helyre is beadta életrajzát, mégsem járt sikerrel – írja a Népszava, a Restart-up közösségi program kutatása alapján.

„A megkérdezettek több mint kétharmada az adatfelvételkor is dolgozott, csak éppen nem olyan helyen és pozícióban, amely tudásának és végzettségéneknek megfelelő lett volna” – jegyezte meg Pethő Anikó, a Restart-up vezetője. Hozzátette: a felmérés még tavaly január-februárban készült, de az utóvizsgálatok azt mutatják, hogy

a 45 év feletti korosztállyal szembeni előítéletes hozzáállásban most, a fokozódó munkaerőhiány idején sem tapasztalnak jelentős változást.

A kutatás során megkérdezték a másik oldalt is. A 136 HR-vezető csaknem fele arról számolt be: a vállalati felvételiztetők hajlamosak a nyugdíjhoz közeli, de már akár a 45-50 éves jelentkezőket is kritikusan szemlélni. Az okok között a generációs különbségek, az egészségügyi problémák, a digitális lemaradás, a rugalmatlanság éppúgy szerepel, mint az, hogy a vállalat vezetősége nem nyitott az idősebbek felvételére.

Az álláskeresők úgy látják: elsősorban életkoruk, túlképzettségük és fizetési igényük akadályozza őket egy állás elnyerésében, és csak ezt követik a nyelvi, szakmai vagy önkifejezési hiányosságok.

Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke úgy látja, a cégek többsége ma már inkább örül, ha egyáltalán talál munkaerőt. Az elnök ugyanakkor hozzátette: ha van választási lehetőség, a cégek hajlamosak a fiatalabbak mellett dönteni, nekik ugyanis kevesebb bért kell fizetni, de ez szerinte egyre kevésbé jellemző.

