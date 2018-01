Szem elé kerülnek a Facebook-hozzászólások

Mostantól, ha kommentelünk a Facebookon, akkor a publikálást követően a szövegünk mellett megjelenik három kis pötty, amire kattintva elérhetővé válik a szerkesztés, törlés és beágyazás lehetősége. Az első kettőt nem kell magyarázni, az utóbbi viszont azt jelenti, hogy mostantól bárki kommentárja beilleszthető olyan felületekre, amik elfogadják a Facebook által generált iframe kódsort - írta a 24.hu.

A kommentekről ugyan eddig is simán lehetett képernyőmentést készíteni, de a Facebook legújabb fejlesztése után érdemes kétszer is meggondolni, hogy hova és mit írunk, ugyanis könnyen az lehet a vége, hogy az írásunk a tudtunk nélkül használják fel – mint ahogy mi is tettük most a példa kedvéért.

