Nagyot változik az időjárás

Megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord hétfőre virradóra is. A tavaszias időjárás még marad a következő napokban, majd lassú lehűlésre lehet számítani.

Hétfőre virradóra megdőlt a legmagasabb minimumhőmérséklet fővárosi napi rekordja, de az országos nem - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. Egészen eddig 2001-ben volt a legenyhébb a január 7-i hajnal a fővárosban: akkor 6,9 Celsius-fokot mértek, most 7,2 fokot regisztráltak Budapesten.

Az elmúlt napokban több melegrekord is megdőlt: a leghidegebb órákban 10 fok körüli értékeket mértek, vasárnap délután Mohácson 17,7 fokig melegedett fel a levegő.

Jenki Szilvia szerint

a folytatásban lassú, fokozatos lehűlés várható

. Az időjárás a hét végétől visszatér a rendes kerékvágásba: szerdán jelentős változás nem lesz, a reggeli 4 fokról délutánra 8 fokra emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön 3 és 7, pénteken pedig 1 és 6 fok lehet a középső országrészben.

Szombaton és vasárnap nulla fok körül alakul a reggeli hőmérséklet, míg délután 5, illetve 3 fok várható. A jövő hétfő lehet a leghidegebb, -3 fok is lehet – fejtette ki a meteorológus, aki szerint mindez megfelel a sokévi átlagnak.

Csapadék nem valószínű kedd estig. Nyugat felől egy melegfront közelíti meg térségünket, amely szerdán esőt okozhat. Csütörtökön a csapadékzóna visszahúzódik nyugatra, és csak jelentéktelen eső lehet a középső országrészben.

Pénteken túlnyomóan borult lesz az ég, elsősorban a nap második felében valószínű eső, a dunántúli hegyekben havas eső is lehet. A hétvégén is lesz csapadék, a hegyekben és az Alpokalján hó is várható.

