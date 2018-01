Időjárás: ezt kapjuk szombatra...

Az Ibériai-félszigeten néhol a 24, 26 fokot is eléri a csúcsérték, és napközben csak a Skandináv-félszigeten marad fagyos a levegő. A Kárpát-medence térségébe szombat estig már szárazabb levegő érkezik.

Várható időjárás szombat estig

Többnyire erősen felhős idő várható, majd késő estétől nyugat felől mind nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Hajnalra néhol ködfoltok képződhetnek.

Szombaton a ködfoltok gyors feloszlása után az ország jelentős részén napos, gyengén felhős idő ígérkezik. Egyedül az Északi-középhegység térségében és az Alföld északkeleti tájain marad mindvégig borult, párás, néhol ködös az idő, jelentéktelen szitálás is ott fordulhat elő. A déli, délnyugati szelet élénk, estétől az Észak-Dunántúlon olykor erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 9 és 16 fok között alakul, de a borult, párás tájakon 5, 7 fok várható.

Időjárási helyzet Európában

A napos-felhős területek arányát mutató képzeletbeli mérleg jelenleg a felhős irányába billen kontinensünkön. Ennek oka egyrészt, hogy a szárazföld fölött egyidejűleg több alacsony nyomású légköri képződmény is elhelyezkedik, így frontális felhőzet borítja be az eget például Észak-Európában, a Fekete-tengertől délre, valamint Franciaország és a Brit-szigetek térségében is. A kialakuló csapadék jellemzően eső formájában esik, néhol jelentős mennyiségben, az Alpokban elhelyezett csapadékmérők ugyanis 24 óra alatt 70-90 mm csapadékot mértek.

A frontmentes területeken - az Ural előterében, illetve a Földközi-tenger térségében - döntően anticiklon alakítja az időjárást, arrafelé viszont többfelé képződik köd, valamint rétegfelhőzet a reggeli órákra. A hőmérséklet napok óta a sokévi átlag felett alakul, az Ibériai-félszigeten néhol a 24, 26 fokot is eléri a csúcsérték, és napközben csak a Skandináv-félszigeten marad fagyos a levegő.

A Kárpát-medence térségébe szombat estig már szárazabb levegő érkezik, így az ország nagy részén sok napsütés ígérkezik, csak az Északi-középhegység térségében és az Alföld északkeleti tájain marad borult, párás, néhol ködös az idő.

