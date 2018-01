Valótlan hirdetéssel csábít a BKV

A lap kiemeli: ez semmiképp sem a valóság, ha sofőrként dolgozik valaki a BKV-nál, ráadásul a hirdetés is ellentmondásokba ütközik: 1300 forintos órabért ajánlanak.

„Ez szinte lehetetlen egy új dolgozónak. Én decemberben 210 órát vezettem, ám így sem lett a fizetésem bruttó 400 ezer forint. Ahogyan gondok vannak a beígért emeléssel is, az ugyanis egy felzárkóztató emelés lesz, ez azt jelenti, hogy aki régebben ott van, kevesebb pluszt kap majd” – nyilatkozta egy régóta a cégnél dolgozó, névtelenséget kérő sofőr.

A BKV-nál szinte kötelező vállalni éves szinten minimum 200 túlórát, a sofőrök így havi szinten akár plusz 50 órát is dolgoznak. Ez azt is jelentheti, hogy napokon át több mint 10 órán át vezetnek.

A közlekedési társaság részletesen meghatározza a szabályokat, amik megszegése esetén súlyos összegeket – már egy esetnél is 10-15 ezer forintot is – levonhatnak a sofőrök fizetéséből. Ilyenek egy stoptáblánál megállás vagy gyorshajtás. Vagy ha veszélyben a menetidő betartása és egy megálló felé rohanó utast meg kellene várni.

Ezek még érthetőek is lennének, ám nem a KRESZ alapján kell gondolkodni, hanem még annál is szigorúbb rendszerben. Az utasok életét is megkeserítő dolgok is felmerülnek: beszélgetés tiltása, menetrend betartása, utaselhagyás, korai ajtónyitás, -zárás.

„Szeretnénk elérni a kollektív szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokon azt is, hogy ne a BKK ellenőrizze a dolgozókat, és ezáltal ne büntesse a sofőröket fizetés­elvonással. Egyáltalán nem veszik figyelembe az emberi tényezőket, van, hogy a szigorú szabályok miatt mosdóba sem tudnának elmenni a sofőrök. Túlhajszoltak a vezetők, és akár 20-50 pluszórát kell vállalniuk havonta” – mondta Nemes Gábor. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke hozzátette: 2012 előtt még kötelező volt az, hogy a munkaidőben 15 százaléknyi pihenőidőt kellett tartani, ezt kellene visszaállítani.

