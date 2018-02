Komoly gondot jelenthet a magány – hetilapszemle

A Figyelő Frank Füredi magyar származású szociológiaprofesszorral közöl interjút. A szakember úgy véli, az Európai Unió saját legitimációja érdekében új értékeket talál ki, amelyek különböznek a hagyományos nemzeti értékrendszertől. Meglátása szerint a magyar baloldal elveszítette a kapcsolatot a néppel, ezért kénytelen külföldről ötleteket importálni. Az Egyesült Királyságban élő szociológus azt mondta, a keresztény érték nem azt jelenti, hogy mindenkinek templomba kell járnia vasárnaponként, sokkal inkább viselkedési normákat, világnézetet takar. Ezt pedig át kell adni a bevándorlóknak.

A Heti Válasz arról ír, Theresa May brit miniszterelnök magányügyi tárcát hozott létre, mert a szigetországban 200 ezer olyan ember él egyedül, akinél akár egy hónap is eltelhet anélkül, hogy bárkivel beszélgetni tudna. Magyarországon is komoly gondot jelenthet hamarosan a magány, a 15 éven felüli népesség köréből csupán 3,5 millió ember él házasságban: a nők 40, a férfiak 45 százaléka. Az elvált, idős korukra egyedül maradt emberek általában egyetlen gyermekük segítségére számíthatnak majd.

A HVG cikke szerint több százezer szavazót hozhatnak a kormánypártoknak a nyugdíjas-szövetkezetek. Bár a bér nem túl nagy, az alacsony nyugdíjat megduplázhatja. Az új foglalkoztatási forma július eleji bevezetése óta mostanáig csaknem száz közérdekű nyugdíjas-szövetkezett hoztak létre, az ezeknél regisztráltak száma meghaladja a 20 ezret, bár egyelőre csak töredékük dolgozik.

