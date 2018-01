Tarlós István: érvényes népszavazás esetén sem kell lifteket építeni az M3-es metróhoz

Értelmetlen az M3-es metró akadálymentesítéséről szóló népszavazási kérdés – jelentette ki a főpolgármester. Tarlós István azt mondta: a kezdeményező ellenzéki pártok becsapják a választókat, mivel a Kúria is alátámasztja, hogy érvényes népszavazás esetén sem kell lifteket építeni. Hangsúlyozta, hogy kapcsolatban állnak az érintett szervezetekkel és a kormánnyal is.

„Az MSZP-s Horváth Csaba képviselő úr becsapja és félrevezeti a szavazókat” – mondta az InfoRádiónak a főpolgármester. A szocialista politikus állításával ellentétben ugyanis a népszavazási kérdésre adott igen válasz nem jelenti, hogy kötelező liftet építeni, ezt a Kúria végzéséből is kiolvasható – tette hozzá Tarlós István.

A dokumentum szerint ugyanis az akadálymentesítés egzakt fogalmát a jogszabályi rendelkezés nem definiálja, valamint a Kúria szerint a megvalósításnál adott a mérlegelés lehetősége a Fővárosi Közgyűlés számára – hívta fel a figyelmet a városvezető. Tehát rosszul tették fel a kérdést.

Az akadálymentesítésnek a lift építésén kívül más lehetőségei vannak. Tarlós István kijelentette: „a szocialista kezdeményezéstől teljesen függetlenül mi régóta – a kormány is, én is, mi is – dolgozunk azon, hogy a mozgássérültek a lehető leghasználhatóbb és legjobb megoldást kapják.”

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége ismét levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy az állam támogassa a hármas metró teljes akadálymentesítését. Így okafogyottá válhatna az erről szóló népszavazás is.

Mivel a fogyatékos emberek ellátása Budapest központú, ezért még a vidékiek számára is elengedhetetlen, hogy a fővárosba utazzanak, és a közösségi közlekedést használják – mondta az InfoRádiónak Kovács Ágnes, a szövetség elnökével. „Ezért ez nem csak a Budapestiek gondja” – hangsúlyozta. Ezért gondolják úgy, hogy a magyar államnak az akadálymentesítés költségvetésének jelentős részét át kéne vállalnia. Egyedül így látják garantáltnak, hogy a projekt ideje alatt valósuljon ez meg, és nem beláthatatlan időn belül.

A szervezet elnöke nem tud a főváros és a kormány közti megállapodásról, csupán a sajtóból értesült arról, hogy – Lázár János nyilatkozata szerint – a fennmaradó állomások felét fedezné a kormány. A szövetség ezt a folyamatot szeretné felgyorsítani, és nyomást gyakorolni a mielőbbi döntés érdekében. Akár a népszavazás oka fogyottá is válhat, aminek a költségét fordíthatnák akadálymentesítésre – véli Kovács Ágnes.

Tarlós István szerint a MEOSZ levele csupán felhajtás, PR-akció. „Valakik némi elismerést remélnek attól, hogy egyébként teljesen ésszerűtlen dolgokat erőltetnek” – fogalmazott.

