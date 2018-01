Nagymamája szerint 7 éves kislányt alázott tanára – lapszemle

A foglalkoztatás bővülésével a táppénzes esetek száma is nőtt az elmúlt években – írja a Magyar Idők. A Magyar Nemzet arról ír, egy nagymama azt állította egy internetes közösségi oldalon, hogy a mórahalmi általános iskolában megalázták 7 éves az unokáját. A Világgazdaság a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programról közöl cikket.

A Magyar Idők cikke szerint a foglalkoztatás bővülésével ugyan a táppénzes esetek száma is nőtt az elmúlt években, az a tendencia azonban, hogy a többség – derül ki a KSH legfrissebb adataiból – a lehető legrövidebb ideig marad betegállományban, továbbra is töretlen. Ahogy az is, hogy mind többen vettek igénybe gyermekápolási táppénzt. 2016-ban a munkavállalók összesen 1,16 millió alkalommal jelentettek beteget, a táppénzes napok száma pedig elérte a 25,3 milliót.

A Magyar Nemzet arról ír, egy nagymama azt állította egy internetes közösségi oldalon, hogy a mórahalmi általános iskolában megalázták 7 éves az unokáját, a hajánál fogva cibálták be a tanterembe és szappannal kimostáka száját. Az igazgató a lapnak azt mondta, kiragadott, kiszínezett dolgot állít a nagymama, a szülőkkel már megbeszélték a történteket. Ám azt – a jelenleg is zajló vizsgálat miatt – egyelőre nem árulta el, mi is történt pontosan a pedagógus és a kislány között.

A Világgazdaság cikke szerint a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban a következő néhány hétben mintegy 50 milliárd forint értékben válnak elérhetővé képzési pályázatok, ezeknek az uniós forrásoknak a célzott felhasználása pedig nagyban hozzájárulhat az ország versenyképességének növekedéséhez. A konstrukció a cégek számára a munkaerőhiányt orvosolná, a munkavállalók pedig használható tudást kapnának.

