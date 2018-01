Megugrott a magyar diplomások aránya

A teljes lakosságon belül 19 százalékról 6 év alatt 22,8 százalékra nőtt a diplomásoknak az aránya, ezzel párhuzamosan megnőtt a diplomás nők aránya is – mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az InfoRádió oktatási magazinjának, a Katedrának.

Az államtitkár szerint ezek a változások azért is fontosak, mert az látszik belőlük, hogy sokan nemcsak elkezdik az egyetemi tanulmányaikat, hanem be is fejezik őket.