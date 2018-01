Átalakul a Facebook - így maradhat továbbra is velünk

Több más változtatás mellett azt is bejelentette Mark Zuckerberg a múlt héten, hogy egyes oldalak hírei helyett a Facebook az ismerősök bejegyzéseiből fog jóval többet mutatni a hírfolyamban, ráadásul automatikusan.

Néhány kattintással azonban biztosíthatja, hogy ne maradjon le az Infostart cikkeiről.

Asztali gépről, tabletről

Így a legegyszerűbb beállítani, hogy továbbra is láthassa a bejegyzéseinket.

1. A Facebookon a jobb felső sarokban a lévő legördülő menüben válassza a Hírfolyam-beállításokat (angolul a News Feed Preferences).

2. A megjelenő panelen kattintson "Az elsőként megjelenők beállítása" menüpontra (angolul: Prioritize Who To See First).

3. Ekkor megjelenik egy lista, benne az ismerőseivel és a kedvelt oldalakkal. Itt kell megkeresni az InfoRádiót. Ha az első pár sorban nincs ott a portál, akkor az első sor fölötti menüben kiválaszthatja, hogy csak az oldalak listájában szeretne keresni.

4. Az új beállításokat a Kész gombbal mentheti el.

Mobiltelefonos alkalmazásból

1. A jobb alsó sarokban kattintson a beállítások ikonjára, görgessen legalulra és válassza ki a Hírfolyam beállítása menüt (ennek hiányában a Beállítások, majd a Hírfolyam-beállítások menüt).

2. A felugró ablakban "Az elsőként megjelenők beállítása" sort kell választani. Az utána megjelenő listában vagy rögtön ott van az InfoRádió ikonja, vagy lejjebb kell görgetni, és az így fent megjelenő keresősávba beírni az InfoRádió nevét.

3. Az ikonra kattintva és a beállításokat elmentve (jobb fent a Kész gomb) ér véget a folyamat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!