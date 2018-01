Így jön össze a 400 ezres fizetés a BKV-nál

Szerelőkre, mérnökökre és mintegy 300 busz- és trolivezetőre, valamint 100 villamosvezetőre lenne szükség most a BKV-nál.

Általánosságban elmondható, hogy járművezető-hiány van a BKV-nál, busz-, troli- és villamosvezetőt is próbál felvenni a cég - közölte Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke az InfoRádióval. Hozzátette, hogy metróvezetőnél azért nincs most létszámhiány, mert a metró rekonstrukciója miatt kevesebb metróvezetőre van szükség, de a fizikai munkásokban és mérnökökben is hiányt szenved a vállalat.

„Amit most a BKV a hirdetéseiben felad, hogy »bruttó 400 ezer forintos kereseti lehetőség van« az egy nagyon optimális esetben jöhet össze, mert ebben a pótlékok, a túlórák benne vannak, tehát minden olyan plusz dolog, amely növelheti a bért” – mondta a szakszervezet vezetője.

Gulyás Attila elmondta, jelenleg 300 sofőrt is fel lehetne venni

– ez főleg a metrópótlás miatt van –,

emellett tartósan 100 villamosvezetőre is szükség lenne.

Ez utóbbira nem lehet utcáról felvenni embereket, ezért féléves képzésre van szükség, és eközben derül ki, hogy valaki nem tudja elsajátítani tananyagot, vagy nem bírja a szervezete a hajnali és az éjszakai munkavégzést.

„Száz emberből jó esetben ötven tartósan megmarad, a többiek azonban lemorzsolódnak” – mondta Gulyás Attila. Hozzátette, hogy a minimum elvárás a nyolc általános, és azért sem érdemes az elvárást feljebb emelni, mert akkor még megnehezítené a felvételt.

