Az Együtt 200 napos programot ígér

Szigetvári Viktor, az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje szombaton, az Együtt Csepelen tartott országos kampánynyitó rendezvényén úgy fogalmazott, az "Orbán-rezsimet" a '89-'90-esnél sokkal keményebb rendszerváltással kell leváltani.

Kiemelte, az Együtt az egyetlen párt, amely demokrataként bátran megszakítaná a jogfolytonosságot és feles többséggel "elhajtaná" Polt Péter legfőbb ügyészt és Matolcsy Györgyöt, a jegybank elnökét.

Az Együtt kormányfőjelöltje hangsúlyozta, a "szélsőjobboldali demagógia és a baloldali pártok hazug ígéretei között" ők az egyetlenek, akik tisztességes liberális demokrataként azt mondják, amit meg lehet csinálni a piacgazdaság szétverése nélkül. Az Együtt lesz az egyetlen olyan párt a szavazólapon, amelyik nem néphülyítéssel akar szavazatot szerezni - mondta.

Szigetvári Viktor kifejtette, az Együtt kormányra kerülése első napján eltörölné a felsőoktatási tandíjat, elengedné a Diákhitel2 tartozásait és 18 évre emelné az iskolakötelezettséget, továbbá lerövidítené a kórházi várólistákat, az orvosi rendelőkben legfeljebb egyhetes előjegyzést tenne lehetővé, valamint 25 százalékkal megemelné a háziorvosi praxist.

Koalíciós kormánnyal kell rendszert váltani

- jelentette ki az ellenzéki politikus, aki lehetséges koalíciós partnereket nem említett, de közölte, az együttműködésbe elsősorban a tapasztalatát vinné, mivel az ellenzéki kormányfőjelöltek közül ő az egyetlen, aki részt vett már kormányülésen és közigazgatási államtitkári értekezleten.

Juhász Péter, az Együtt elnöke beszédében a soha meg nem alkudók pártjának nevezte az Együttet, amely szerinte az egész életüket végig dolgozókért, a jövőjükért aggódó pályakezdőkért és a megtakarításaikat a hatalomtól féltőkért is küzd.

Szabó Szabolcs, az Együtt Csepel-Soroksár országgyűlési képviselőjelöltje elmondta, 2014-ben be tudta bizonyítani, hogy a Fidesz vezető arcait is le lehet győzni és szerinte ez most is lehetséges.

Kiemelte, más pártokkal ellentétben nem ígérnek 13. és 14. havi nyugdíjat, mert azt úgysem tudnák megadni, helyette reális válaszokat kínálnak a valódi problémákra. Ehhez legfontosabb fegyverüknek pedig azt nevezte, hogy nekik van igazuk és van bátorságuk ezt be is bizonyítani.

Az Együtt helyi jelöltje azt üzente az ellenzéknek, ha változást akarnak, akkor álljanak mellé és "ne hátrafele húzzák a szekeret".

