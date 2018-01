A veronai busztragédia áldozataira emlékeztek - a nap hírei

Emlékhelyet avattak a tavaly januári buszbaleset áldozatainak emlékére Verona mellett. Az alkotás a tragédia helyszínének közvetlen közelében, egy ifjúsági parkban áll. A megemlékezésen az elhunytak szülei, hozzátartozói, valamint a magyar és olasz hatóságok képviselői vettek részt. A tavaly január 20-án történt szerencsétlenségben a budapesti Szinyei Merse Pál gimnázium több tanulója és kísérője vesztette életét Verona mellett.

Rövidesen csökkenhetnek az otthonteremtési kedvezmény adminisztratív terhei - jelentette be a családügyért is felelős államtitkár. Novák Katalin közölte: az idén további ötezer forinttal, havi 35 ezerre nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye és további támogatási formákat is bevezetnek.

Levélben tájékoztatja az úgynevezett "Stop Soros" törvényjavaslatról az állampolgárokat a miniszterelnök. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte: a kabinet a következő hetekben minden magyar háztartásba eljuttatja a levelet, amelyben Orbán Viktor arról ír, hogy a javaslat célja annak megakadályozása, hogy Magyarország bevándorlóország legyen.

Együttműködésre épülő hazát szeretne a Párbeszéd és az MSZP –jelentette ki a két párt miniszterelnök-jelöltje. Karácsony Gergely kijelentette: szeretnék Magyarországot az igazságosság és a tudás társadalma felé vinni, eltávolítani a gyűlöletkeltés politikájáról, a megosztottságtól. Molnár Gyula, az MSZP elnöke hangsúlyozta: ha az áprilisi választáson a jelenlegi kormány marad hatalmon, akkor végleg át fogja alakítani Magyarországot egy olyan hellyé, ahol az emberek nem szívesen élnének.

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a jelenlegi kormány elrabolta az ország tisztességét, ezért a Fidesszel és Orbán Viktorral nem lehet alkut kötni. Évértékelő beszédében Gyurcsány Ferenc kijelentette: a kabinet nyolc év alatt tönkretette és politikailag beteggé tette az országot. A DK-elnöke hazug politikai manipulációnak tartja a Soros György elleni kampányt.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint egyedül pártjának van reális forgatókönyve a kormányváltásra, és ehhez az ereje és az elszántsága is adott. Vona Gábor pártelnök történelmi fordulatot szorgalmazott a biztonságban, a demokráciában, a korrupció felszámolásában, a versenyképességben, az elvándorlás megállításában, az ország nemzetközi megítélésében és a társadalmi összefogásban.

Az LMP szerint a Fidesz már nyolc éve, vagyis kormányra kerülése óta semmi mást nem csinál, mint az adófizetők pénzén kampányol. Ungár Péter, az ellenzéki párt országos elnökségi tagja úgy látja, hogy a kormánypárt azért találta ki a nem létező Soros-tervet, hogy elfedje a Fidesz kormányzásának kudarcát.

Koalíciós kormányzásra készül a tavaszi választások után az Együtt. Szigetvári Viktor, az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje kijelentette: az Együtt kormányra kerülése első napján eltörölné a felsőoktatási tandíjat, elengedné a Diákhitel2 tartozásait és 18 évre emelné az iskolakötelezettséget, továbbá lerövidítené a kórházi várólistákat, az orvosi rendelőkben legfeljebb egyhetes előjegyzést tenne lehetővé és 25 százalékkal megemelné a háziorvosi praxis támogatását.

Csehországban Miloš Zeman nyerte az elnökválasztást. A jelenlegi államfő a szavazatok 51.5, ellenfele, Jiří Drahos a voksok 48,5 százalékát szerezte meg. Miloš Zeman hangsúlyozta: következő megbízatási időszakában szeretne alázatosabb és kevésbé arrogáns lenni, nagyobb tiszteletet tanúsítani mások véleménye iránt.

Szégyenteljesnek nevezte a német kancellár azt, hogy országában az utóbbi időben fokozódott az antiszemitizmus, emiatt egyetlen zsidó intézmény sem működhet rendőri védelem nélkül. Angela Merkel a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából kiadott videóüzenetében hangsúlyozta: az idegengyűlöletnek nincs helye a német társadalomban.

A Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalná Szíria ügyét az ENSZ-főtitkára. António Guterres úgy véli, súlyos jogsértések történtek a polgárháborús országban; ide sorolta a segélyszállítmányok akadályozását és azt is, hogy milliók nem jutnak megfelelő egészségügyi ellátáshoz. A főtitkár szerint bíróság elé kell állítani a szíriai jogsértések felelőseit.

Afganisztánban megközelítette a százat a fővárosban elkövetett robbantásos merénylet halálos áldozatainak a száma. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a 158 sebesült közül több válságos állapotban van. A mentőautóba rejtett pokolgép akkor lépett működésbe, amikor a jármű a kabuli belügyminisztérium korábbi épületénél egy ellenőrző ponthoz érkezett.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!