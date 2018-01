Orbán Viktor: a V4 Európa leggyorsabban fejlődő régiója - a nap hírei

Most lát lehetőséget Közép-Európa gazdasági alapjának megteremtésére a miniszterelnök, aki szerint erre most van energia és erőforrás. Orbán Viktor a visegrádi államok kormányfőinek budapesti találkozóján kijelentette: a V4 országcsoport Európa leggyorsabban fejlődő régiója, amely legalább annyit ad az uniónak, mint fordítva. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nem marad európai kereteken belül a migráció problémája. Megismételte: Magyarország segít a rászorulóknak, de nem fogad be migránsokat, és nem akar bevándorló-országgá válni.

Egyetértettek az illegális migráció elutasításában és az uniós integráció felgyorsításában a visegrádi országok miniszterelnökei. A budapesti csúcstalálkozó után Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő arról beszélt: gazdaságilag és katonailag is erős, szuverén államok alkotta Európát szeretne. Robert Fico szlovák miniszterelnök ismét teljesen értelmetlennek nevezte a kötelező kvótákat és kijelentette: a külső határokat kell védeni. Andrej Babiš cseh ügyvivő miniszterelnök arról beszélt, hogy meg kell hallgatni a tagállamok véleményét, nagyobb befolyást kell biztosítani nekik az európai döntéshozatalban.

A gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár szerint hosszú távon fenntartható előnyt jelent a digitalizációs együttműködés a térség országai számára. Lepsényi István, a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozón, Budapesten arról beszélt: a magyar kormány átfogó programokkal, finanszírozási forrásokkal segíti a technológiai váltást. Palkovics László, a vezető nélküli járművek fejlesztéséért is felelős kormánybiztos elmondta: a magyar kormány olyan tesztkörnyezetet alakít ki, ahol az autóipar a legmodernebb technológiákat tudja majd kipróbálni.

Két éven belül megszüntetné a várólistákat a kormány a lombikbébi-program eljárásokban - mondta az egészségügyért felelős államtitkár. Ónodi-Szűcs Zoltán célnak nevezte, hogy senkinek ne kelljen várnia, akinek ilyen módon van lehetősége a gyermekáldásra.

Elegendő földgáz van a magyar földgáztárolókban - mondta el az InfoRádiónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője. Scherer Zsolt hangsúlyozta: jelenleg 3 milliárd 370 millió köbméter gáz áll rendelkezésre a lakosság ellátására, a biztonsági tárolókban pedig még 1,2 milliárd köbméter gáz van. Ez jelentős és tartós lehűlés esetén is, import nélkül is biztosítja a háztartások ellátását.

Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba az áprilisi országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság. A testület 37 párt és 5 nemzetiségi önkormányzat mellé további 17 pártot és 4 nemzetiségi helyhatóságot regisztrált.

Lemondott a szocialista pártban betöltött tisztségeiről és nem indul a 2018-as országgyűlési választáson, más párt színeiben sem Bárándy Gergely. A politikus azzal indokolta döntését, hogy számára nem vállalható a folytatás, ezért visszatér civil szakmájához, az ügyvédséghez.

Mind a 106 választókerületben indít képviselőjelöltet a Jobbik az április 8-ai országgyűlési választáson. Szabó Gábor pártigazgató bejelentette: Vona Gábor pártelnök Heves megye 2-es körzetében indul egyéni jelöltként, az alelnökök közül Z. Kárpát Dániel Budapest 10-es, Sneider Tamás Heves megye 3-as, Fülöp Erik, Tiszavasvári polgármestere Szabolcs-Szatmár Bereg megye 2-es körzetében méreti meg magát.

Az LMP szerint miközben a Fidesz az olcsó áram mellett a megújuló energiaforrások támogatását ígérte, biztonsági kockázatokat okozott a paksi atomerőmű bővítésével. Demeter Márta kifogásolta, hogy szélerőművek létesítésére 2010 óta nem adtak ki engedélyt, az otthonok 70 százaléka pedig energetikai szempontból elavult.

Németországban február első hétvégéjét jelölték ki a koalíciós tárgyalások lezárására a közös kormányzásra készülő pártok. A pénteken kezdődött tárgyalásokon elsőként Angela Merkel kancellár, a CDU vezetője, a bajor testvérpártot, a CSU-t itányító Horst Seehoferrel és a szociáldemokrata Párt elnöke, Martin Schulz-cal egyeztetett.

Csak tisztességes kereskedelemmel lát esélyt a működőképes gazdaságra az amerikai elnök. Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon úgy fogalmazott: az Egyesült Államok partnerségre törekszik egy jobb világ megteremtésére. Hangsúlyozta azonban, hogy mindenáron érvényesíti majd az amerikai kereskedelmi törvényeket és helyreállítja a kereskedelmi rendszer integritását, és nem hagyhatja, hogy egyes országok kizsákmányolják a rendszert.

