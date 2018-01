Rendkívüli ellenőrzés a ferihegyi repülőtéren

Az uniós rendeleten alapuló szigorú ellenőrzésen a polgári légi közlekedés védelmét szolgáló szabályok betartását vizsgálták. Az Európai Bizottság tisztviselői rendszeres időközönként szigorú, többnapos biztonsági ellenőrzéseket végeznek a tagállamok nemzetközi repülőterein.

Magyarországon utoljára 2013-ban volt ilyen, akkor biztonságos minősítést kapott a budapesti repülőtér. A mostani felülvizsgálat elsődleges eredményei alapján sikerült ezt a státuszt megőrizni, sőt az ellenőrök elégedettségét tovább növelni - mondta Török Zoltán dandártábornok, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója.

A két tagállami és két, az Európai Bizottságtól érkező ellenőrből álló küldöttség, valamint a megfigyelőként jelen lévő amerikai közlekedési hatóság szakemberei január 15-én érkeztek, és öt napon keresztül kísérték figyelemmel a légiközlekedés-védelmi előírások alkalmazását. Figyelmük mindenre kiterjedt: berendezéseket vizsgáltak, méréseket, teszteket végeztek, dolgozókat figyeltek meg munkavégzés közben, és ki is kérdezték őket. Ellenőrizték többek között az utasok, a kézi- és a csomagtérbe feladott poggyászok, valamint a személyzet átvizsgálását is, és a védelmi berendezések teljesítményét is górcső alá vették.

A repülőtéren működő cégek és dolgozóik nem tudtak arról, hogy ellenőrzés lesz, erről már csak a vizsgálat megkezdése után kaphattak tájékoztatást. Az első napon az ellenőrök inkognitóban dolgoztak, és különféle rejtett teszteket végeztek el. Másnap felfedték magukat, és a legapróbb részletekbe is belementek. Volt, hogy maguk helyeztek táskát a röntgenbe, a dolgozóknak pedig pillanatok alatt, határozott választ kellett adniuk arra, hogy látnak-e tiltott tárgyat a csomag átvilágított képén.

