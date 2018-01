Mennyit ér a Testről és lélekről?

Anyagilag is sikeres a Testről és lélekről, az Oscar-jelölés pedig további nézőket hozhat be a mozikba - nyilatkozta az InfoRádiónak a filmet forgalmazó Mozinet Kft. ügyvezetője, Böszörményi Gábor.

Elmondta: a rendszer úgy néz ki, hogy a mozijegyből részesül az állam a rekordmagasnak számító 27 százalékos áfa után, a maradék nettó összegen osztozik a forgalmazó és a mozi. A forgalmazó a költségei levonása után tovább osztozkodik még a jogtulajdonossal, a film producerével, aki általában a többi alkotót is képviseli.

Böszörményi Gábor szerint

a magyar piacra készülő magyar filmek általában nem érnek el nagy anyagi sikert.

Ezért alakult ki az a rendszer - nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában -, hogy a filmkészítést különböző filmalapok támogatják. A jelentősebb bevételek ugyanis csak azoknál a filmeknél jelennek meg, amelyek az országhatárainkon kívül is sikeresek tudnak lenni.

A Testről és lélekről esetében a jelenlegi állás szerinti százezer mozis néző jónak számít Magyarországon, ez már olyan nézőszám, ahol nyilván megtérültek a költségek, és ebből az alkotók is már pénzt kapnak.

Ezzel összefüggésben Böszörményi Géza felidézte, hogy

két évvel ezelőtt a Saul fia is akkor lépte át a százezres nézőszámot, amikor az Oscar-jelölést megkapta.

Utána még 170 ezren mentek el megnézni az alkotást.

Maga a jelölés további nézőket és üzleti lehetőségeket is hozhat, a Mozinet ügyvezetőjének reményei szerint a mozik is újra nagy számban műsorra tűzik - már csak azért is, mert vannak, akik másodszor is megnézik. A film magyarországi bemutatója 2017. március 2-án volt.

Kapcsolódó hanganyagok Böszörményi Gábor, a Mozinet ügyvezetője Meghallgatom

Kapcsolódó cikkek (1) Megkapta az Oscar-jelölést a Testről és lélekről

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!