Így lehet piacképes a magyar hús

A világon sok helyen, de például Magyarországon is üresek a legelők, tehát még messze nem él az emberiség az élelmiszerhiányra választ kínáló lehetőségeivel - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Beszélt arról is, hogy elkezdett növekedni a mezőgazdaságban dolgozók bére.

A megélhetés kérdése kiemelt szerepet játszik a mezőgazdaság megtartó erejében – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a földművelésügyi miniszter.

Az agráriumban valamivel alacsonyabb a munkabér, mint más ágazatokban, de elkezdett növekedni. Egy állattartó telep dolgozója, egy gulyás 300 ezer forint körül keres, emellett természetben, vagy telephelyi árakon is hozzá lehet jutni dolgokhoz – tette hozzá Fazekas Sándor.

Kiemelte, hogy az elmúlt években 70 ezer új munkahely létesült, ami azt mutatja, hogy annyira nem rosszak a bérek, mint korábban, de lehetnének jobbak is.

A munkaerőhiány jellemző az ágazatra:

kétkezi kapást, kertészt nehéz találni.

Az elmúlt időszakban az átalakításnak köszönhetően az agrárszakképzésben megduplázódott a mezőgépésznek jelentkezők száma, mert már nem volt elég ember a kombájnokra és a traktorokra – mondta a tárcavezető, hozzátéve: valamennyi területen el tudnak helyezkedni a fiatalok, a technológiai fejlődés ellenére is.

A minőségi termeléshez a jövőben is szükséges lesz, hogy ott legyen az ember keze munkája – fogalmazott Fazekas Sándor.

Bizalmi kérdés

Az emberiség keresi a megoldást arra, hogy hogyan lehet ellátni milliárdokat élelmiszerrel, de például Magyarországon is üresek a legelők, tehát még messze nem élt az emberiség a kínálkozó lehetőségeivel – mondta a földművelésügyi miniszter.

„Vannak, akik a rovarfehérjében keresnek tápanyagforrást, vannak olyan kísérletek, amelyek marhák klónozásával akarnak több állatot előállítani. Mi ezektől tartózkodunk, azt mondjuk, hogy nincs szükség ilyen megoldásokra, az emberiséget el tudjuk látni a hagyományos mezőgazdaságból származó termékekkel is” - közölte Fazekas Sándor.

A tárcavezető szerint az Európai Unió és benne Magyarország nagy mennyiségű GMO-szóját importál, amiből feldolgozás után takarmány lesz. Ennek nincs közvetlen hatása a húsra, a GMO-szójából készült takarmány inkább bizalmi kérdés: ha a köztermesztésben nincs GMO-s növény, akkor ne legyen a takarmányozásban sem – fejtette ki.

Ha a takarmány GMO-mentes lesz, akkor a hús is teljes mértékben GMO-mentesnek számít majd, és ezzel piacképesebb lesz – hangsúlyozta Fazekas Sándor.

Elmondta azt is, hogy jelenleg a világpiacon a forgalomban lévő szója 95 százaléka GMO-s, a cél az, hogy ezen változtassanak.

Magyarország ott tud előnyre szert tenni és magasabb jövedelmet biztosítani a gazdáknak, hogy

a minőségi élelmiszerek piacán száll be a versenybe, nem a GMO-s tömegtermelésnél

– mondta a tárcavezető. Fazekas Sándor a legnagyobb kockázatot ott látja, hogy olyan, továbbfejlesztett genetikai módosító eljárások is léteznek, amelyek jogilag is be kell kategorizálni.

Az államnak, ha meg akarja védeni a bizonytalantól a lakosságot , erre nagyon oda kell figyelnie – tette hozzá.

Kapcsolódó hanganyagok Fazekas Sándor a munkaerőről Meghallgatom

Fazekas Sándor a GMO-ról Meghallgatom

Fazekas Sándor az élelmiszerhiányra adandó válaszokról Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!