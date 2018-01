Az Együtt társelnöke bejelentette, visszalépnek két LMP-s javára. Azt is elmondta, milyen forgatókönyvet lát reálisnak a választásokra és azután.

Visszalépnek az Együtt jelöltjei az LMP két társelnöke, Szél Bernadett és Hadházy Ákos javára az egyéni választókerületeikben, vagyis Budakeszin és Szekszárdon – ezt Szigetvári Viktor jelentette be a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

A Csepeli helyzettel kapcsolatban (ahol 2014-ben az Együtt jelöltje, Szabó Szabolcs nyert, de a szocialisták most ellene indítják Bangóné Borbély Ildikót) elmondta: "Szabó Szabolcs kampányol, a szombati kampánynyitónkat is Csepelen tartjuk majd. Mi elmondtuk, megegyezést szeretnénk az egyéni választókerületekben, mert

az egyéni választókerületekben lehet leváltani Orbán Viktort, mondhatnám úgy is, hogy az a szavazat egy népszavazás Orbán Viktorról.

Szeretnénk visszalépni, akár Hiller István vagy Burány Sándor javára is, és nem szeretnénk jelöltet állítani mondjuk Szabó Sándorral szemben Szegeden. De ehhez az kell, hogy az MSZP se veszélyeztesse Szabó Szabolcs 2014-ben megnyert egyéni mandátumát Csepelen. Más pártokban is vannak tisztességes emberek, én vagyok az egyetlen magyar politikus, aki mindig mondok is erre példákat. Csepelen viszont az MSZP-nek kell felülvizsgálnia az álláspontját."

Azt is mondta, hogy

a Jobbik javára nem fognak visszalépni, mert Szigetvári szerint ők nem hoznának változást a Fideszhez képest;

reális forgatókönyvnek látja, hogy kisebbségbe szorítják a Fideszt, és a Jobbiknak meg a többi ellenzéki pártnak lenne többsége. "Egy ilyen helyzetben szét lehet verni az Orbán-rezsimet, és fél évvel későbbre új választást hirdetni" - mondta;

biztos benne, hogy Pécsett Mellár Tamás, akinek a javára nem csak az Együtt, hanem az MSZP is visszalép (beleértve a DK támogatását is), győzni fog.

Kijelentette: nem a kormányt kell leváltani, hanem egy teljesen új rendszert kell építeni, és a változtatásokhoz (például a kifogásolt választási törvény megváltoztatásához) szerinte nem is kell kétharmad. "Rendszerváltásra kell felhatalmazást kérni, nem pedig sima kormányváltásra. Hiszen Orbán Viktor maga csinált egy illiberális rezsimet, ahol már nincs jogállam. Egy ilyen rendszer vezetőivel és szabályaival nem kell úgy bánni, mint ha liberális demokraták lennének. A forradalmak és a mindenben jogfolytonos rendszerváltások között még vannak más utak is.

Meg kell szakítani a jogfolytonosságot a kulcsszemélyek és kulcsintézmények vonatkozásában.

Ha a választók többsége változást akar, akkor új szabályok érvényesek, az orbáni kétharmados bebetonozás illegitimmé válik."

Szerinte egy új berendezkedést az tesz legitimmé, hogy "mi nem fogjuk megszüntetni a Fideszt, nem rúgjuk ki a jobboldali alkotmánybírákat, vagy éppen nem kényszernyugdíjazzuk a Fidesz által kinevezett bírákat. Amíg az orbáni program minden ellenzéki erő gyengítéséről és ellehetetlenítéséről szól, egy új köztársaságban intézményes garanciák lesznek az akár jobboldali kisebbség jogainak érvényesítése számára".

