Időjárás - ez várható hétfő estig

Havazás, havas eső és eső, de napsütés is lesz.

A Kárpát-medence térségét elhagyja a több helyen havazást okozó ciklon. Hétfőn napközben anticiklon határozza meg időjárásunkat, majd este nyugat felől melegfront érkezik.

Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, keleten azonban estig erősen felhős vagy borult marad az ég. A Dunától keletre szórványosan várható havazás, délkeleten néhol havas eső, eső is. Éjszaka nyugat felől tovább csökken a felhőzet, hajnalra mindenütt megszűnik a csapadék. Hétfőn kezdetben általában napos idő várható fátyolfelhőkkel, délelőtt az Alpokalján, délutántól a Dunántúl többi részén is megvastagszik a felhőzet. Késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon kisebb havazás előfordulhat, este néhol havas eső, kis eséllyel ónos eső is lehet. Az északnyugati szelet a Dunántúlon vasárnap több helyen erős, éjszaka néhol viharos lökések kísérik, hétfőn a Tiszántúlon erősödhet meg az északi szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -6 fok között alakul, de az Északi-középhegységben akár -10 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -1 és +4 fok között várható.

A legtöbb helyen esik valami

Európa jelentős részének időjárását ciklonok és a hozzájuk tartozó frontok alakítják, hatásukra több helyen fordul elő csapadék. Nyugat- és Dél-Európában jellemzően az eső esik, kontinensünk középső területein vegyes halmazállapotú csapadékról érkezik jelentés, északon többnyire havazik.

Főként a Skandináv-félszigeten, a Baltikumban és a Kelet-európai-síkságon marad nagy területen fagypont alatt a csúcshőmérséklet.

Mindössze az Ibériai-félsziget fölé nyúlik be anticiklon, ott a napos időben 15, 19 fokot is mérnek, hasonló maximum egyébként Olaszország déli részein és Görögországban is előfordul.

