Elkezdik a koalíciós tárgyalásokat Németországban - a nap hírei

A kormánynak van listája az illegális bevándorlást segítő szervezetekről - közölte a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. A hivatalos koalíciós tárgyalás elkezdése mellett döntött a Német Szociáldemokrata Párt rendkívüli kongresszusa. Az Egyesült Államok után Európában és Ausztráliában is tüntettek a nők jogaiért.

A kormánynak van listája az illegális bevándorlást segítő szervezetekről – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Rogán Antal hangsúlyozta, hogy akik ilyen tevékenységet végeznek, a "Stop Soros" törvénycsomag hatálya alá fognak esni. Hozzátette: a magyar hatóságok az ügyészségnek fognak javaslatot tenni, hogy vizsgálják meg az egyes, magukról önbevallást nem készítő szervezeteket, hogy tevékenységük támogatja-e az illegális bevándorlást.

A megmaradás nemzetének nevezte a magyart az Országgyűlés elnöke a felvidéki Dunaszerdahelyen. A magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen Kövér László úgy fogalmazott: a történelem ugyan szétválasztotta és szétszórta, de a kultúrájuk megtartja a magyarokat. A fideszes politikus arról is beszélt: a kultúra több mint tudás és műveltség, az életet szabályozó alapelvek összessége és az önvédelem legerősebb eszköze.

Mindent meg kell tenni azért, hogy az otthonaikból elüldözött keresztények hazatérhessenek - mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus imahét megnyitóján. A budapesti Szent István-bazilikában úgy fogalmazott: maga Jézus mondta tanítványainak: arról fogják felismerni őket, hogy szeretik egymást. Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke hangsúlyozta: sokféle nyomorúság vesz körül bennünket.

Több lépést javasol a kivándorlás csökkentéséért a Jobbik. Dúró Dóra, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője hibásnak nevezte a kormány helyzetértékelését a területen, mint mondta, 100 ezrek mentek külföldre a devizahitelek vagy az alacsony bérek miatt. Visszautasította azt is, hogy a fiatalok nyelvtudás megszerzése vagy szakmai kapcsolatok kiépítése miatt mennének külföldre, mert szerinte sok diplomás felszolgálómunkát végez vagy mosogatást vállal.

Az Együtt miniszterelnök-jelöltje felszólította a kormányt a stadionüzemeltetés állami támogatásának megtiltására. Szigetvári Viktor szerint nincs helye közpénznek a stadionüzemeltetésben. A párt álláspontja szerint csak annyi stadiont szabad üzemben tartani, amennyit piaci alapon fenn tud tartani a magyar labdarúgás. A megspórolt pénzt a háziorvosi praxisokra és a várólisták csökkentésére költené az Együtt.

Sehol nem kellett forgalomkorlátozást elrendelni az időjárás miatt, a gyorsforgalmi utak jól járhatóak és nincs elzárt település sem az országban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tűzoltókat elsősorban közúti balesetekhez, főként árokba csúszott autókhoz riasztották, de súlyos közlekedési nehézségeket egyelőre nem okozott a téli időjárás - olvasható a közleményben. Hétfőn még lehet havazás, később enyhén melegszik majd az idő, a jövő héten akár +10 fok is lehet - előrejelzés itt.

A hivatalos koalíciós tárgyalás elkezdése mellett döntött Bonnban a Német Szociáldemokrata Párt rendkívüli kongresszusa. Az egyeztetések elkezdésére a küldöttek valamivel több mint 56 százaléka szavazott. Az SPD és a CDU/CSU várhatóan kedden kezdi el a tárgyalásokat. Az új német szövetségi kormány így húsvét körül alakulhat meg. Ez lenne a harmadik nagykoalíció, és a negyedik kormány, amelyet Angela Merkel, a CDU elnöke vezet.

Olaszországban több mint száz politikai formáció regisztrálta magát a márciusi parlamenti választásra. Jelöltként Paolo Gentiloni jelenlegi miniszterelnök is indul. A felmérések szerint nagy meglepetésnek azonban a volt miniszterelnök Silvio Berlusconi számít. Több mint száz párt nyújtotta be logóját és politikai programját a római belügyminisztériumba a vasárnapi határidőig. Az Öt Csillag Mozgalom a közvélemény-kutatások szerint 30 százalékra számíthat.

A korábban közölt hattal szemben 14 külföldi állampolgár halt meg Kabulban, ahol a tálib szélsőségesek szombat éjjel megtámadták az Intercontinental szállodát. Az afgán belügyminisztérium szóvivője elmondta: a 14 külföldi között kilenc ukrán, egy német, egy görög, egy kazah és két eddig még nem azonosított ember van. Lelőttek három támadót is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: az afgán fővárosban nem tartózkodik konzuli védelemért regisztrált magyar állampolgár.

Európában és Ausztráliában is tüntettek a nők jogaiért. Szombaton az Egyesült Államokban voltak tiltakozó akciók Donald Trump amerikai elnök beiktatásának első évfordulóján. Tüntetések voltak Londonban, Párizsban, Sydneyben és más európai és ausztrál városokba. A brit fővárosban Theresa May miniszterelnök irodájánál panaszlistát olvastak fel a munkahelyi egyenlőtlenségtől a nőgyűlölő visszaélésekig a közösségi médiában. A tüntetések az Egyesült Államokban is folytatódnak.

Átszelte az Antarktiszt brit katonanők egy csoportja, ez az első alkalom, hogy csak nőkből álló expedíciónak sikerült megtennie az 1700 kilométeres távot. A hattagú csoport 62 nap alatt tette meg a távot: november 20-án indultak a Ross-selfjég térségéből sítalpakon, 80 kilogrammos felszereléseiket szánokon húzták.

