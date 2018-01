Időzített bomba Magyarországon

Tizenhat év alatt több mint kétezerrel nőtt az egy háziorvosra jutó éves betegforgalom, miközben az alapellátó orvosok száma folyamatosan csökken. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint ugyanakkor 2000-hez képest 2016-ban már kétszer annyi beteget küldtek a szakrendelőkbe labor-, EKG- vagy röntgenvizsgálatra.

2016-ban nyolcmillióval több esetet látott el négyszázzal kevesebb háziorvos, mint 2000-ben.

2000-ben egy év alatt összesen 47,5 millió,

2008-ban 50 millió,

2016-ban pedig már 55 millió esetet láttak el a rendelőkben,

miközben a háziorvosok száma ugyanebben az időszakban 5159-ről 4755-re csökkent.

Valószínűleg erre vezethető vissza, hogy a háziorvosok egyre ritkábban látnak el beteget rendelőn kívül: 2006-ban még 4,2 millió esetben történt ilyen, 2016-ban azonban csak 1,5 millió alkalommal - írta a Magyar Nemzet.

A KSH szerint 2016-ban összesen 10 050 895 alkalommal láttak el gyermeket a rendelőben a házi gyermekorvosok, és mindössze 450 188 esetet kezeltek rendelőn kívül.

Nagy különbség lehet az ellátások között

Sajnálatos tény az is, hogy az utóbbi években egyre kevesebben tudják házi gyermekorvos segítségét kérni, mind többen kényszerülnek ugyanis a felnőtteket és gyerekeket is ellátó vegyes praxist igénybe venni, mert nincs elég gyermekorvos az országban. Másoknak utazniuk kell – egy környékbeli településre – az ilyen jellegű ellátás eléréséért. A gyermekorvosok öt évig csak gyermekgyógyászatot tanulnak, a felnőtt-háziorvosoknak kötelezően csak négy hónapig kell ezen a képzésen részt venniük. Ebből két hónap az elmélet és hat hét a praxisban eltöltött idő. Tehát nagy különbség lehet a házi gyermekorvosi és a vegyes praxisos ellátás között.

A statisztikai hivatal friss adatai szerint 2016-ban 1444 házi gyermekorvos volt az országban, hozzájuk pedig nem kevesebb mint 1,417 millió gyermek volt bejelentve. Tehát közel ezer gyermek jut egyetlen orvosra.

Póta György, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke korábban arról beszélt: tíz éven belül az ország nagy részében megszűnhet a gyermekgyógyászati alapellátás, ugyanis egyre kevesebb a praxis. 2016-ban a házi gyermekorvosok átlagéletkora 59 év volt, a praktizálók 46 százaléka hatvan év feletti, 140 orvos pedig már a hetvenedik születésnapját is betöltötte.

Az InfoRádiónak azt is elmondta, hogy a beteg gyermekeket is egyre többen viszik magán szakrendelésre, ezt tapasztalják az őket ellátó háziorvosok is. Az ok a hosszú várólista.

