A szuperkórházak gondot is okoznak

A kórházak sürgősségi osztályain keresi a gyógyulást sok olyan beteg is, akinek problémája nem igényli ezt az ellátást. A szuperkórházak új sürgősségi osztályaival pedig csak tovább fog romlani a helyzet a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság szerint.

Folyamatosan és jelentősen nő a kórházak sürgősségi osztályain a betegforgalom. Az okok sokfélék, például hogy minden harmadik-negyedik beteg nem sürgősségi eset, mégis itt vár ellátást. A helyzeten mielőbb változtatni szeretne a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság. Nemcsak azért, mert az orvosok és ápolók már alig bírják a terhelést, miközben a betegek elégedetlenek a hosszú várakozás miatt, hanem mert az új szuperkórházakkal tovább nő majd a kereslet ezen ellátási forma iránt – nyilatkozta a Magyar Időknek Bognár Zsolt, a szervezet új elnöke.

Becsléseik szerint ma Magyarországon a sürgősségi osztályokra érkező esetek 35-40 százaléka nem tartozik hozzájuk, mondta a szakember, aki szerint azért választják inkább a sürgősségit ezek a betegek, mert

ide nem kell beutaló, ezért hamarabb jutnak diagnózishoz és ellátáshoz.

Szerinte "még a „sürgősen” kifejezést is pontosan meg kell határozni. Mert ha egy szülő hét közben nem ér rá elvinni a könyökfájós gyerekét orvoshoz, az még nem elég indok arra, hogy a hét végén behozza hozzánk. Neki ez lehet sürgősen megoldandó probléma, orvosi értelemben azonban szerencsére nincs szó sürgős szükségről. Hasonló a helyzet azzal, akinek három hete fáj a dereka, tegnap kapott is időpontot egy vizsgálatra, ám az csak újabb három hét múlva lesz, azt meg már nincs türelme kivárni, így ma inkább bemegy a sürgősségire".

Még azzal együtt is oda mennek, hogy ott a valódi sürgősségi esetek élveznek előnyt, így akinek nem olyan súlyú a problémája, azt bizony sokszor csak többórás várakozás után tudják megvizsgálni.

"Ha az emberek elfogadnák, hogy kizárólag sürgős esetben vegyék igénybe ezt a fajta ellátást, azzal az ő frusztrációjuk és a mi terheltségünk is jelentősen csökkenthető lenne"

- mondta Bognár Zsolt. A szervezet nemrég megválasztott elnöke öt évre szóló programjában a téves lakossági elvárások lebontását is célul tűzte ki.

A szakember szerint a munkájukat nem könnyíti meg, hogy

a szakrendelésekre való bejutásra gyakran heteket kell várni,

sok helyen nincs házi gyermekorvos,

illetve a háziorvosok lehetőségei is behatároltak, számos vizsgálatra csak szakorvos írhat beutalót.

Az Országos Mentőszolgálat is mind több beteget szállít be a sürgősségikre, mert a mentőorvoshiány miatt az autók egy részén csak mentőápolók vannak, akik "nem minden esetben tudnak döntést hozni, ezért a helyesen értelmezett betegbiztonság érdekében inkább beszállítják a beteget a közeli sürgősségire".

Mindehhez jön a szakemberhiány, valamint a fokozódó terhelés miatt hamarabb bekövetkező kiégés, és ennek következtében az elvándorlás - sorolta a szakember.

Hozzátette: az új centrumkórházak sürgősségi osztályai iránt is nagy lesz a kereslet: "ha újabb zéró ellenállású kapuk nyílnak meg, azokon előbb-utóbb beáramlanak a betegek is, mert az egészségügy kínálati piac. Amikor a Heim Pál Gyermekkórházban megnyílt az általam vezetett sürgősségi osztály, 24 óra alatt 50-60 beteget láttunk el. Most, alig tíz évvel a nyitás után van, hogy több mint százat."

