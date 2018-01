Miért adnak zöld rendszámot benzines járműveknek? - megküldték a választ

Időről időre felbukkan a Facebookon egy-egy olyan fotó, amin egy olyan zöld rendszámmal ellátott autó szerepel, ami hivatalosan nem kaphatna ilyet. Ott volt például az a Toyota Auris, amit még 2017 augusztusában fotózott valaki, szintén zöld rendszámmal, ám az elektromos autókkal foglalkozó csoportban – ahol a kép is feltűnt – egyetértés mutatkozott abban, hogy nincs olyan Auris a piacon, amely teljes mértékben megfelelne – az ingyenes parkolást és adómentességet is biztosító – zöld rendszám követelményeinek.

A témában nemrég a jobbikos országgyűlési képviselő a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterének, Varga Mihálynak fel egy kérdést, amelyben arra volt kíváncsi,

Miért adnak zöld rendszámot benzines járműveknek?

A válasz Fónagy Jánostól, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárától érkezett, aki emlékeztetett:

a hatályos jogszabályok alapján zöld forgalmi rendszámot kizárólag az úgynevezett hibrid és az elektromos meghajtású járművek kaphatnak.

Az államtitkár szerint

ennek módosítását sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, sem a Nemzetgazdasági Minisztérium nem tervezi.

Vagyis a jövőben a szabályozás nem fog változni, arra azonban továbbra sincs válasz, miért/hogyan kaphat zöld rendszámot egy nem hibrid vagy elektromos meghajtású autó - írja a hvg.hu.

A kérdés már csak azért is fontos, mert a zöld rendszámmal ellátott autók nemcsak kevésbé szennyezik a levegőt, de jelentős kedvezményeket is kaphatnak azok, akik ilyen járművet vesznek. Azzal ugyanis adómentesség és ingyen parkolás is jár, vagyis aki a zöld rendszámmal visszaél, jogtalanul jut ilyen előnyökhöz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!