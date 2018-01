Szél Bernadett után Soros Györgyöt is kitiltanák

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint pártja politikai álláspontja az, hogy az LMP-s Szél Bernadett nem vehet részt a nemzetbiztonsági bizottság azon ülésén, amelyen az úgynevezett Soros-terv létezése lenne a napirend. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt nem tartja kizártnak, a titkosszolgálatokat is ráállítják, hogy találjanak ellene valamit.

Múlt héten az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke jelentette be, hogy a miniszterelnöktől kér tájékoztatást az úgynevezett Soros Terv létezéséről és annak tartalmáról. Aztán Németh Szilárd a testület fideszes alelnöke egy újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: a bizottság LMP-s tagja, Szél Bernadett nem vehet részt az ülésen, ugyanis ő is része az úgynevezett Soros-hálózatnak. Ezt aztán megerősítette Hidvégi Balázs, a kormányzópárt kommunikációs igazgatója is.

"Egy politikai véleményt fogalmaztunk meg, amelyet teljes mértékben osztok, hiszen ha a Soros-hálózatok elleni védekezés a nemzetbiztonsági bizottság ülés témája, akkor helyes, hogy egy olyan képviselő, aki teljes mellszélességgel a Soros-hálózatoknak dolgozik, és dolgozott a múltban is, nincs jelen az ülésen."

Az LMP miniszterelnök-jelöltje Facebook oldalán jelezte, ezt a Fidesz nem teheti meg. De ha mégis, akkor minden létező jogi eszközt igénybe vesznek. Szél Bernadett az ATV-nek is nyilatkozott erről.

"Egy dolgot tudok elképzelni: ha kitalálnak valamit, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentek, és utasítást adnak a szolgálatoknak" - mondta Szél Bernadett, hozzátéve: "remélem, nincsenek ilyen állapotban. De attól a ponttól kezdve, ahol a Fidesz alelnöke kiáll a sajtó elé és azt mondja, hogy itt ez az ellenzéki képviselő és ki fogom tiltani, én bármit el tudok képzelni".

Mindeközben az Origo úgy értesült, a kormány szerdán olyan javaslatot tárgyal, amely akár Soros György Magyarországról való kitiltását is lehetővé teszi.

Kivonul a Fidesz az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának "Soros-tervvel" foglalkozó üléséről, ha azon megjelenik Szél Bernadett, az LMP képviselője - közölte Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke a Pesti Srácok hírportállal.

Kapcsolódó hanganyagok Szél Bernadett és Soros György kitiltása Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!