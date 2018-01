Ilyen következményei lehetnek az állami mobilszolgáltató megalakulásának – lapszemle

A Magyar Idők azt írja, hogy a Fidesz országos választmánya ma véglegesíti az egyéni választókerületi jelöltek névsorát. Az indulók 90 százaléka megegyezik a négy évvel ezelőttivel, mivel nagyrészt azok kaptak bizalmat, akik legutóbb mandátumot nyertek. Vannak olyan jelöltek is, akiknek 2014-ben nem sikerült egyéni mandátumot szerezniük, de most újra ringbe szállhatnak.

A Magyar Nemzetben az olvasható, hogy a légitársaságok jelentős pilótahiánnyal küzdenek, a jelölteknek mégis komoly összeget kell fizetniük, ha kapitányok szeretnének lenni. A képzés az alapoktól kezdve egy lakás árát emészti fel. Cserébe viszont már egy kezdő másodpilóta is nettó egy-kétezer eurót keres havonta, a kapitányi fizetések pedig 7-8 ezer euró között vannak.

A Világgazdaság szerint a távközlési piac szereplői - közük a Magyar Telekom is - megszenvedhetik az állami mobilszolgáltató cég esetleges megalakulását, mert az 10-15 százalékos árfolyamzuhanást is okozhatna, de szakértők szerint akár pozitív hatásai is lehetnének.

