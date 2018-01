Répáshután épül fel a Bükki Csillagászati Látogatóközpont. Több látcsővel lehet itt majd kémlelni az égboltot, illetve planetáriummal, virtuális űrutazással és meteorit simogatással is várják az érdeklődőket.

Az igazgató elmondta, az új látogatóközpontot modern látcsövekkel szerelik fel, amikkel éjjel és nappal is meg lehet vizsgálni az égboltot. Egy ötven fő befogadására alkalmas, 8 méter átmérőjű kupolájú planetáriumot is megépítenek, amiben 3D-s vetítések lesznek, illetve a látogatóközpontban állandó jelleggel interaktív fizikai és csillagászati témájú kiállítást is terveznek.

Rónai Kálmánné hozzátette, hogy

a legexkluzívabb élményt nyújtó projektjük az 5D-s univerzum, amit egy VR-sisakkal – azaz egy virtuális valóságot kölcsönző eszközzel – a világűr élményét hozzák el a látogatóknak.

A Bükki Nemzeti Park tavaly a Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség kitüntetését vehette át. „Itt ezen a területen gyönyörűen látható a Tejút, ami máshol nem” – mondta az igazgató, aki hozzátette, világszerte összesen 49 ilyen park létezik. A park környékén lévő településeken megvizsgálták, hogy milyen világításokat használnak a közintézmények, és ahol a világítás megzavarta az állatok éjszakai közlekedését, azokat lefelé szóró eszközökre cseréltették – tette hozzá.

Az igazgató elárulta, hogy az újonnan vásárolt távcsöveket tudományos célra is felhasználhatják majd a kutatók, sőt azt tervezik, hogy az interneten keresztül is használhatóak legyenek ezek az eszközök. Továbbá, ha ez mind nem lenne elég lesz meteorit simogató is: „tehát kézzel lehet fogni azt, ami az űrből érkezett hozzánk ” – árulta el Rónai Kálmánné.

