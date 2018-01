Jubileumát ünnepli a 450 éves unitárius egyház

"Erdélybe nagyon korán elérkeztek a reformátori eszmék, 1568-ban az akkori rendi országgyűlés kimondta, hogy a hitéért senkit üldözni nem szabad, és megengedte a gyülekezeteknek a választási jogot.

Mi ettől az időponttól számítjuk a magyar unitárius egyház megalakulását.

Nem nyugatról importáltuk ezt a gondolatot, hanem egyházalapító püspökünk a szentírást tanulmányozva fogalmazta meg, hogy az evangéliumnak a központi tanítása isten egysége, az atya szeretete, és a názáreti Jézus erre hívta fel a figyelmünket" - mondta az InfoRádiónak Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, és hozzátette, amíg máshol nagyfokú türelmetlenség volt a reformáció mozgalmában, üldözték, aki mert másként gondolkodni, mint például Szervét Mihályt Erdélyben ezt ki lehetett kerülni, "ez volt az első nagy kísérlet arra a világon, hogy a hitéért senkit ne üldözzenek".

A 450 éves évforduló miatt a 2018-as esztendőt jubileumi évnek nyilvánították, amely péntek délután öt órakor egy ünnepi hangversennyel kezdődik a kolozsvári unitárius templomban. Szombat délelőtt fél 11-kor Tordán közös hálaadó istentiszteletet tartanak, ahol a magyar keresztény egyházak mellett jelen lesznek az ortodox és a görög katolikus egyházak képviselői is. Utána

a római katolikus templomkertben felavatják a vallásszabadság emlékművét.

A püspök elmondta, hogy a mostani megemlékezés díszvendége Kövér László, az Országgyűlés elnöke lesz, részt vesz az eseményen a bukaresti vallásügyi hivatal vezetője és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is. Az ünnepségsorozat folytatódik egész évben, a magyar Országgyűlésben is lesz megemlékezés, és bemutatkoznak majd Brüsszelben is.

A nyáron is lesz egy fontos esemény: Kolozsvár egyik legrégebbi épülete szolgált hosszú ideig a püspöki lakosztályként, ezt a 15. századi, Mátyás király szülőházával egykorú központi épületet felújítják, és július elején a vallásszabadság házaként avatják majd fel. Olyan közösségi házat szeretnének kialakítani, amelyben különböző előadások, kiállítások lesznek, ahol Eredély szellemi kincsei láthatók lesznek.

"Szeretnénk Kolozsvár szülöttének, Dávid Ferencnek, egyházalapító püspökünknek egy egész alakos szobrot avatni, és a jubileumi évet decemberben egy ünnepi zsinattal fejezzük be" - mondta Bálint Benczédi Ferenc.

