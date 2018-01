Április 8-ára írta ki az országgyűlési képviselő-választást az államfő - a nap hírei

Április 8-ára írta ki az országgyűlési képviselő-választást az államfő. Áder János közleményében azt írta: az időponttal az első szabad választások emléke előtt kíván tisztelegni. 1990-ben az első szabad országgyűlési választásokon kinyilvánított népakarat április 8-án vált véglegessé - idézte fel az államfő. A jogszabályok szerint idén az április 8-a a legkorábbi lehetséges időpont a választás megtartására. A hivatalos kampányidőszak február 17-én kezdődik, az új összetételű Országgyűlésnek legkésőbb május 8-ig kell megalakulnia. A Nemzeti Választási Iroda fokozott biztonsági intézkedésekkel készül az április 8-i országgyűlési választások lebonyolítására.

A pártok üdvözölték, hogy az államfő a lehető legkorábbi időpontra írta ki az országgyűlési választásokat. A Fidesz közölte: a párt jövő kedden dönt a 106 egyéni képviselőjelölt személyéről. Az MSZP és a Párbeszéd közös listát állít, élén Karácsony Gergellyel, a közös listáról február 10-én lesz döntés. A Jobbikot nem lepte meg az időpont, de a párt szerint megkérdőjelezi a választások tisztaságát a számvevőszék által Jobbikra kirótt büntetés. Az LMP szerint a döntés azt jelenti, hogy a lehető leggyorsabban kezdődhet meg az országban a korszakváltás, de szintén úgy véli: beárnyékolja a választást a számvevőszék ellenzéki pártok elleni eljárása. A DK szintén megfelelőnek tartja a lehető legkorábbi időpontot. Az Együtt is felkészült az áprilisi választásra, amely a párt közleménye szerint nem lesz sem szabad, sem pedig tisztességes.

Újabb három ellenzéki pártnál állapított meg tiltott pártfinanszírozást az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd 7 és félmillió forint értékben fogadott el tiltott támogatást jogi személyektől kedvezményes ingatlanbérlés, valamint kedvezményes politikai hirdetési szolgáltatás formájában. Ugyancsak a kedvezményesnek tartott ingatlanbérlést kifogásolták az LMP-nél és az MSZP-nél, előbbinél 4,4 millió, a szocialistáknál 2 millió 25 ezer forint értékben. Korábban az ÁSZ a Jobbiknál 331 és félmillió, a Demokratikus Koalíciónál 8,2 millió, a liberálisoknál 6,1 millió forint értékben állapított meg tiltott pártfinanszírozást. A pártok vitatták és törvénysértőnek nevezték a számvevőszék határozatát.

Közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd az április 8-i parlamenti választásra. A szocialista párt elnöke közölte: a névsort Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke vezeti, aki a két párt közös miniszterelnök-jelöltje is lesz. Molnár Gyula hozzátette: arról, hogy a listán hány helyet kapna a Párbeszéd és a Magyar Liberális Párt, még nincs végleges megállapodás, azon dolgoznak, hogy a következő parlamentben a Párbeszédnek önálló frakciója legyen. Hangsúlyozta: az MSZP és a Párbeszéd készen áll arra, hogy Magyarországon kormányváltás legyen.

Jövő keddi ülésén kezdi tárgyalni az Alkotmánybíróság az úgynevezett civiltörvényt - derül ki a testület honlapján közzétett napirendből. A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló jogszabályt tavaly júniusban fogadta el az Országgyűlés. Ennek értelmében az érintett egyesületek és alapítványok kötelesek bejelenteni a bíróságon, ha az adott évben hozzájuk érkező támogatások összege eléri 7,2 millió forintot. Több alkotmánybírósági indítvány született a törvény miatt, ezek közül az ellenzéki képviselők által jegyzett beadványt kezdi tárgyalni az Alkotmánybíróság.

Kiírta a rezidenstámogatási program pályázatait az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. A hat szakmai területre meghirdetett ösztöndíjakra február 20-ig lehet jelentkezni. A kiírás szerint a pályázónak vállalnia kell, hogy a szakképesítése megszerzése után legalább annyi ideig magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál dolgozik, mint amennyi ideig az ösztöndíjat folyósították.

A személyi jövedelemadó további csökkentését szorgalmazza a jegybank - mondta Matolcsy György a nemzeti bank elnöke a Figyelőnek adott interjúban. A 10 százalék alatti szja kulcsról korábban Orbán Viktor miniszterelnök is elérendő célként beszélt. Matolcsy György elmondta azt is, hogy az eurót akkor lehet majd bevezetni, ha szűkebb lesz a rés az eurózóna, és a magyar gazdaság teljesítménye között, így a zónán belül is töretlen maradhat a gazdaság fejlődése.

Megvásárolta az NKM Nemzeti Közművek Zrt. az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.-t. A mintegy 500 munkavállalót foglalkoztató társaság Magyarország észak-nyugati és dél-keleti részén 6 megyében több mint 775 ezer lakossági- és versenypiaci ügyfél földgázelosztását biztosítja. A tranzakcióval az ország déli részén valósult meg először teljes egészében az, hogy a földgáz- és áramszolgáltatást, és ellátáshoz szükséges hálózatot a Nemzeti Közművek biztosítja az ügyfelek számára.

A magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozata visszavonására és bocsánatkérésre kérte a román miniszterelnököt az RMDSZ ügyvezető elnöke. Porcsalmi Bálint szerint a kormányfő leplezetlenül megfenyegette a székelyföldi magyar közösséget. A miniszterelnök egy tévéinterjúban a romániai magyar autonómia-elképzelésekre reagált azzal, hogy felidézte korábbi nyilatkozatát a zászlóvitáról. Mihai Tudose akkor azt mondta, hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is.

Ismét hároméves csúcs közelében mozog a kőolaj világpiaci ára. Az északi-tengeri Brentet napi csúcsán 69 dollár 59 centen jegyezték, ami 2015 májusa óta a legmagasabb érték. Az emelkedést az amerikai kereskedelmi olajtartalékok hetek óta tartó csökkenése táplálja.

