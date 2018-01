Speciális szolgálati kocsit kapnak a NAV-kutyák

Kilenc, plusz opciós módon még egy kutyaszállító járműre írt ki közbeszerzést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A szervezetnél jelenleg 41 kutya teljesít szolgálatot – mondta a Magyar Időknek a beszerzésről a jövedéki ügyekkel foglalkozó szóvivő. Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy közölte: az állatok legtöbbje német juhász, de akad közöttük labrador retriver, belga juhász, jagd terrier, patterdale terrier, illetve néhány keverék is tagja az állománynak.

„Az átlagosan négy-öt éves ebek nagyjából felének széles körű tudása van, ezek a kutyák úgynevezett duál képzettségűek. Ez azt jelenti, hogy cigaretta és kábítószer keresésére is kiképezték őket” – fejtette ki Leopold Róbert. Rajtuk kívül van a szervezetben cigarettakereső és kábítószer-kereső kutya is, ahogyan járőr képzettségű állatot is tart a NAV.

A szolgálati ebeket a kutyavezetők otthonában helyezik el. Minden kutyavezetőnek egy kutyája van, így az állatok gondozásával az adott egyenruhásokon kívül más nem foglalkozik. A szolgálati kutya tartásához az adóhivatal minden szükséges feltételt, így például tápot, pórázt, korszerű kennelt, kutyaházat és kutyaszállító szolgálati autót is garantál. Utóbbiból vásárolna a szervezet újabbakat. A járművek azért fontosak, mert a kutyás fináncok a speciális autókban szállítják az állatokat, így viszik el a négylábúakat munkába, bevetésre, s ha szükséges, állatorvoshoz is.

A cigarettakereső kutyák az utóbbi időszakban több száz millió forint értékű illegális árura bukkantak, és szolgálati négylábúak segítségével felderített drog értéke is rendre eléri a százmilliós nagyságrendet évente. Leopold Róbert ezek mellett elmondta azt is, hogy egy-egy kutyára évente körülbelül negyedmillió forintot költ az adóhatóság.

