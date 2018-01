Megvannak a nemzeti konzultáció eredményei

Kovács Zoltán tájékoztatása szerint 2 356 811 űrlapot küldtek vissza: postai úton 2 178 320, interneten 178 491 érkezett. Mind a hét kérdés esetében 2,3 millió felett volt a "Soros-tervet" elutasító válaszok száma.

A kormányszóvivő a beérkezett ívek mennyisége alapján minden idők legsikeresebb nemzeti konzultációjának nevezte a "Soros-tervről" szólót. Hangsúlyozta, a feldolgozást a január 31-i határidő előtt befejezték, és adatvédelmi szempontból megfelelően tárolták a válaszokat.

Felidézte, a kérdések az évi egymillió migráns Európába telepítésére, a Brüsszel által elutasított határvédelmi kerítésre, a kötelező szétosztásra, a bevándorlónkénti 9 millió forintos állami támogatásra, a velük szembeni elnézőbb bánásmódra, a nemzeti kultúrák háttérbe szorítására, a bevándorlást ellenző országokkal szembeni politikai támadásokra vonatkoztak.

Kovács Zoltán nyomatékosította: a magyarok elutasítanak minden olyan érvet, tervet, igyekezetet, amivel arra próbálják rávenni Magyarországot, hogy bevándorlóországgá váljon. Ennek megfelelően a kormány következetesen elutasítja azon kísérleteket, amelyekkel zsarolni, fenyegetni próbálják, hogy "beadja a derekát" és engedelmeskedjen a brüsszeli elképzeléseknek.

Úgy fogalmazott, az elmúlt napok történései mind azt tanúsítják, hogy Magyarországot további támadások érik majd a bevándorlásról kialakított álláspontja miatt. Megemlítette például Judith Sargentini keddi budapesti látogatását; az európai parlamenti képviselő készíti a magyar jogállamiság helyzetéről szóló jelentést.

Felidézte azt is, hogy Soros György vidéki irodahálózatot hozna létre. Ugyanakkor a kormány legfontosabb feladata, hogy ellenálljon a nyomásnak, a befolyásolási kísérleteknek - fűzte hozzá.

Arra a kérdésre, mennyit fizettek a postának, a kormányszóvivő úgy felelt: a hónap végéig zajlik le a tételes elszámolás, és ugyanez vonatkozik a konzultáció népszerűsítésének költségére is. Minden ilyen jellegű adatot nyilvánosságra hoznak majd - mondta.

Egy újságíró azt kérdezte, van-e lehetőség leellenőrizni az íveket. Kovács Zoltán azt válaszolta, "minden LMP-s hazugság ellenére" az ívek megtekinthetők. Több mint 2,3 millió ember szavát nem lehet figyelmen kívül hagyni - szögezte le.

Úgy fogalmazott, botrányos és minősíthetetlen Hadházy Ákos LMP-társelnök magatartása. A kormány minden adatról folyamatosan beszámolt és beszámol - hangoztatta. Szavai szerint nem is vártak mást a "kiábrándító" baloldali párttól, amely "Soros György zsebében van".

Egy újságíró felvetette, hogy a kormany.hu oldal adatai szerint júliusig újabb 11 milliárd forint elköltésére szerződtek reklámcégekkel. Azt kérdezte, ismét kampány várható-e, amire Kovács Zoltán úgy felelt, a kormány minden, politikai természetű tevékenységéről időben tájékoztatást ad majd. Magyarország ellen hét éve folyamatos lejárató kampány folyik - jegyezte meg.

Az Axel Springer kiadó által szervezett gazdasági csúcstalálkozóval kapcsolatban, amelyen előadást tart Orbán Viktor miniszterelnök, azt tudakolták, utalhat-e ez arra, hogy nőni fog a kormányközeli médiumok száma. "Nem értem a kérdését" - válaszolta Kovács Zoltán, jelezve: nem helyes a képzettársítás. Ez a tizedik ilyen konferencia, gazdasági és politikai vezetők találkoznak, a fórum szabad, őszinte párbeszédre ad lehetőséget - emelte ki.

Arra a kérdésre, hogy miért nem vitázik a kormányfő potenciális kihívókkal, a szóvivő azt mondta: némi zűrzavar tapasztalható ellenzéki körökben a tekintetben, hogy pontosan kit is támogatnának. Nem igazán ismertek a hivatalos potenciális kihívók - fűzte hozzá.

Többen érdeklődtek a számvevőszék által kirótt büntetésekről. Kovács Zoltán hangsúlyozta, egyeztetett a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár. Bár a tiltott párttámogatás miatti összegeket mindenkinek be kell fizetnie, a választási kampányra tekintettel féléves felkészülési időt ad és részletfizetésre is lehetőséget biztosít a kincstár - emelte ki, megjegyezve: így senkiből nem lesz "mártír", bár sokan azzá szeretnének válni. Példaként említette a Jobbikot, amely szavai szerint "sumákolt".

Nyomatékosította, hogy senkit sem akarnak ellehetetleníteni, a törvényeket viszont mindenkinek be kell tartania. Felmentést tehát nem adnak, a kampány során azonban senki nem kerül hátrányba. A részletekkel kapcsolatban az államkincstár illetékeseihez irányított.

Arról, hogy több párt is úgy nyilatkozott, nem fizeti be a büntetést, a kormányszóvivő azt mondta, a saját lelkiismeretükkel kell elszámolniuk. Az utóbbi években ezek a formációk kérték számon a leghangosabban a jogállamiságot a kabineten, most mégis egyértelműen törvénysértést követnének el - tette hozzá.

Az egyéni nyugdíjszámlákkal kapcsolatban Kovács Zoltán úgy fogalmazott, hogy nem tettek le azok bevezetéséről, azonban bonyolult, az egész ellátórendszert érintő kérdésről van szó. Az állami struktúra nem úgy működik, hogy a befizetett összegek egy számlára kerülnek, és arról jár a nyugdíj. Az elszámolás nehezen érthető egy "hétköznapi embernek" - jelentette ki.

A kormányszóvivő kérdésre arról is beszélt, hogy az év végén nem "biankó csekkeket" adtak: a szétosztott pénzek meghatározott feladatok ellátására szolgálnak, a valós igényeknek megfelelően. Kárpátalján, a Vajdaságban vagy Erdélyben alapvető hiányosságokat kell pótolni például az oktatás területén - fűzte hozzá.

