Új rendszámok jönnek - megszólalt az autóklub

Decemberig kicsivel több, mint 266 ezer darab P betűs rendszámot adtak ki a hatóságok Magyarországon. Mivel a korábbi évek átlagánál több új és használt autó került forgalomba tavaly, a 2016 decemberében kezdődött P-s rendszámok kiadása valószínűleg 2018 nyarára befejeződik. Pár éve még 2030 környékére várták a hatóságok a mostani, 1990 augusztusában indított 3 szám és 3 betű kifutását, ám annyira felpörgött az új és használt autók forgalomba állítása, hogy ha így folytatódik, 2025 környéke a reálisabb dátum. Hogy utána milyen rendszámok lesznek, egyelőre nem tudhatjuk - írja a Híradó.hu.

Marinka István, a Magyar Autóklub főtitkárhelyettese elmondta: néhány betűkombinációt eleve kizárnak, O betűvel, az összekeverhetőség miatt, nem kezdődött rendszám, de még jó néhány betű- és számkombináció elképzelhető.

Létezik olyan rendszer is, például Svájcban, ahol a tulajdonos birtokolja a rendszámot, így az is egy rendszámot használ, akinek egyszerre több autója van. Népszerű a terület szerinti rendszámok kiosztása is, amely megyére vagy valamilyen területi körzetre, nagyobb városra vonatkozik.

A Magyar Autóklub, mint a magyar autós társadalom érdekvédelmi szervezete, azt az álláspontot fogja képviselni, hogy olyan, Európában már működő és bevált rendszer váltsa le a 3 betű, 3 szám kombinációt, amely megfelelő információkat tud nyújtani a gépjárműről és annak használójáról – hangsúlyozta Marinka István.

Hozzátette: az új típusú rendszámnak megfelelő mennyiséget kellene majd biztosítani ahhoz, hogy újra, akár évtizedekre lekerüljön ez a kérdés a napirendről.

