Cserhalmi György újra színpadra lép

A Kossuth- és Balázs Béla-díjas Cserhalmi György, a Nemzet Színésze, aki súlyos betegsége miatt régóta nem vállalhatott szerepeket. A Nemzeti Sport értesülése szerint a január 11-i Év Sportolója Gálán újra fellép a színművész.

„Az értesülés igaz – mondta a lap megkeresésére a 69 éves színművész. – Szabó László megkeresett, hogy vállalnék-e a gálán egy rövid szereplést Udvaros Dorottyával. Visszakérdeztem: Dorottya is benne van? Amikor mondta, hogy igen, akkor azonnal rávágtam, hogy nincs is több kérdésem, csináljuk! Dés László népszerű szerzeményét, a Minden utcasarkon azt beszélik rólad... kezdetű dalt adjuk elő, és Hrutka Robi zenekara kísér majd minket.”

Arra a kérdésre, hogy miért éppen az év legjobb sportolóit és edzőit díjazó gálán jött el a visszatérés pillanata, Cserhalmi György azt felelte a lapnak: „Hatvanéves viszony fűz a sporthoz. Fiatalon vívó voltam, és én még annak a generációnak a tagja vagyok, amelyet úgy neveltek: »A találatot be kell vallani.« A BVSC-ben versenyeztem, jól is ment a vívás, ifistaként egyéniben és csapatban is nyertem egy-két országos bajnokságot. Csak akkor hagytam fel vele, amikor felvettek a Színművészeti Főiskolára, mert a kettőt már nem lehetett együtt művelni, én pedig a színház mellett döntöttem. De ma is mindig nézem a tévében a közvetítéseket, és olyankor jár a kezem-lábam. Imre Géza olimpiai döntőjébe beleőszültem, majd' infarktust kaptam, úgy szurkoltam neki. Örök szerelmem maradt a sport.”

